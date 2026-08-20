Qindra ushtarë ukrainas dyshohet se dezertojnë pas trajnimit në Gjermani
Qindra ushtarë ukrainas që janë dërguar në Gjermani për trajnim ushtarak dyshohet se nuk janë kthyer në Ukrainë pas përfundimit të përgatitjes, ndërsa autoritetet gjermane kanë identifikuar dhjetëra raste konkrete.
Në landin Saksoni-Anhalt, Ministria e Brendshme thotë se është në dijeni të rreth 80 rasteve ku ushtarë ukrainas, pasi kanë përfunduar trajnimin ushtarak në Gjermani, nuk janë kthyer në njësitë e tyre në Ukrainë.
Në nivel federal, ndërkohë, nuk janë publikuar ende statistika zyrtare për numrin e përgjithshëm të rasteve. As nga landet e tjera gjermane nuk ka aktualisht shifra të konfirmuara publikisht, por sipas raportimeve bëhet fjalë për qindra raste në të gjithë Gjermaninë.
Që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës, rreth 29 mijë ushtarë ukrainas janë trajnuar në Gjermani, sipas të dhënave të Bundeswehr-it, transmeton Telegrafi.
Trajnimet zhvillohen në një numër të madh qendrash ushtarake dhe përfshijnë përdorimin e armëve, teknikat e kamuflimit, ndihmën e parë dhe aftësi të tjera bazë luftarake. Pas përfundimit të kursit, ushtarët zakonisht pritet të rikthehen në Ukrainë për t'u vendosur më pas në njësitë e tyre.
Për ata që nuk kthehen, situata mund të ketë pasoja ligjore në Ukrainë. Largimi nga një njësi ushtarake pa leje mund të konsiderohet dezertim, vepër që në varësi të rrethanave mund të dënohet me disa vite burg.
Por qëndrimi i këtyre ushtarëve në Gjermani ngre edhe një tjetër çështje: a kanë ata të drejtë të përfitojnë nga statusi i mbrojtjes së përkohshme që u është dhënë miliona ukrainasve të larguar nga lufta?
Statusi i thjeshtuar i qëndrimit për refugjatët ukrainas nuk zbatohet automatikisht për ushtarët që janë dërguar zyrtarisht nga Ukraina në Gjermani për qëllime trajnimi.
Për këtë arsye, disa prej tyre mund të përpiqen të qëndrojnë në Gjermani përmes kërkesave për azil, megjithëse procedura dhe kushtet varen nga rrethanat individuale.
Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka ndryshuar edhe rregullat për mbrojtjen e ukrainasve në moshë ushtarake. Sipas një marrëveshjeje të arritur nga vendet anëtare në Bruksel, meshkujt në moshë për shërbim ushtarak nuk përfitojnë automatikisht nga i njëjti regjim i thjeshtuar i mbrojtjes, nëse nuk kanë përfunduar shërbimin ushtarak në Ukrainë ose nuk janë të përjashtuar prej tij.
Vendimi u mor me kërkesë të qeverisë ukrainase, e cila synon të sigurojë që burrat në moshë ushtarake të mos largohen nga vendi duke përdorur mekanizmat e mbrojtjes së përkohshme si mënyrë për t'iu shmangur shërbimit.
Në të ardhmen, për të përfituar nga rregullat e thjeshtuara të pranimit, mund të kërkohet një vulë në pasaportë ose një certifikatë zyrtare që dëshmon se personi është larguar ligjërisht nga Ukraina ose është i përjashtuar nga shërbimi ushtarak.
Rastet e raportuara në Gjermani nxjerrin në pah një problem gjithnjë e më kompleks për autoritetet evropiane: si të trajtohen ushtarët ukrainas që ndodhen ligjërisht në BE për trajnim, por që më pas refuzojnë të kthehen në front, ndërsa Ukraina përballet me nevojë të vazhdueshme për trupa në luftën kundër Rusisë. /Telegrafi/