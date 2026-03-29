Qindra të evakuuar pasi një zjarr përfshiu një klub nate në Gjermani
Rreth 750 persona u evakuuan me sukses nga një klub nate në Gjermaninë jugperëndimore pas një zjarri të shtunën në mbrëmje.
Sipas policisë, zjarri shpërtheu rreth orës 3:45 të mëngjesit në K Club, një klub nate në Kehl, i vendosur pranë kufirit me Francën, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Zjarri më pas u përhap në të gjithë ndërtesën, me të gjithë 750 personat brenda që arritën të shpëtonin.
Tre persona u trajtuan nga shërbimet e urgjencës, por nuk u dërguan në spital.
🇫🇷🔥 La discothèque Le K Club, près de Strasbourg, a été ravagée par un incendie cette nuit, faisant 3 blessés. 750 personnes ont été évacuées.
— LMS Radio, La Musique Star 🇨🇵 (@LAMUSIQUESTAR) March 29, 2026
Imazhet e publikuara nga media gjermane treguan një zjarr të madh në çatinë e klubit, i cili ndodhej në një zonë industriale të qytetit.
Një hetim është nisur për të përcaktuar shkakun e zjarrit, i cili ende nuk dihet.
Incidenti ndodhi disa muaj pasi zjarri në një bar në resortin zviceran të skive Crans-Montana vrau 41 persona dhe plagosi 115 të tjerë.
Ndryshe nga zjarri në Crans-Montana, në Kehl procesi i evakuimit duket se ka shkuar pa probleme. /Telegrafi/