Rreth 750 persona u evakuuan me sukses nga një klub nate në Gjermaninë jugperëndimore pas një zjarri të shtunën në mbrëmje.

Sipas policisë, zjarri shpërtheu rreth orës 3:45 të mëngjesit në K Club, një klub nate në Kehl, i vendosur pranë kufirit me Francën, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Zjarri më pas u përhap në të gjithë ndërtesën, me të gjithë 750 personat brenda që arritën të shpëtonin.

Tre persona u trajtuan nga shërbimet e urgjencës, por nuk u dërguan në spital.

Imazhet e publikuara nga media gjermane treguan një zjarr të madh në çatinë e klubit, i cili ndodhej në një zonë industriale të qytetit.

Një hetim është nisur për të përcaktuar shkakun e zjarrit, i cili ende nuk dihet.

Incidenti ndodhi disa muaj pasi zjarri në një bar në resortin zviceran të skive Crans-Montana vrau 41 persona dhe plagosi 115 të tjerë.

Ndryshe nga zjarri në Crans-Montana, në Kehl procesi i evakuimit duket se ka shkuar pa probleme. /Telegrafi/

