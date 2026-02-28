Qime e rritur brenda apo puçërr? Ja si ta dalloni dhe ç’duhet të bëni
Komplikimet përfshijnë formimin e keloideve, cistave dhe infeksioneve sekondare të lëkurës. Qimet e rritura brenda shfaqen te rreth një në katër persona që kanë komplikime pas heqjes së qimeve pubike
Qime e rritur brenda – pseudofollikulitis barbae, ndodh kur qima, pas rruajtjes, heqjes me piskatore ose depilimit me dyll, rrotullohet sërish dhe rritet mbrapsht në lëkurë. Kjo është një dukuri e shpeshtë e lëkurës që mund të prekë zonën e mjekrës – qafën, faqet dhe mjekrën, si edhe këmbët, sqetullat dhe regjionin pubik.
Edhe pse zakonisht nuk paraqet problem serioz, qimet e rritura brenda mund të shkaktojnë puçrra të vogla të mbushura me qelb, të cilat mund të infektohen nëse lëkura irritohet, për shembull nga fërkimi i vazhdueshëm ose friksioni.
Simptomat e qimes së rritur brenda
Qimet e rritura brenda nganjëherë ngatërrohen me puçrrat, por relativisht lehtë dallohen në bazë të vendit ku shfaqen dhe shenjave e simptomave shoqëruese.
Simptomat e qimes së rritur brenda janë:
- Gunga të vogla, të ënjtura, në vendet ku lëkura rruhet, hiqet me piskatore ose depilohet me dyllë
- Pamje e ngjashme me puçërr, ndonjëherë me një “kokë” të vogël me qelb
- Gunga që janë më të kuqe ose më të errëta se lëkura përreth, në varësi të nuancës së lëkurës
- Qime e lakuar e dukshme menjëherë nën sipërfaqen e lëkurës
- Kruarje, pickim ose ndjesi djegieje
Shkaqet e qimeve të rritura brenda
Qimet e rritura brenda quhen ndryshe pseudofollikulitis barbae. Edhe pse ky term përdoret më shpesh për qimet e rritura brenda në zonën e mjekrës, ai mund t’i referohet çdo pjese të trupit ku rruajtja ose heqja e qimeve ka çuar në rritjen e tyre brenda.
Meqë qimet në zonën e mjekrës dhe të regjionit pubik janë më të ashpra, këto zona janë veçanërisht të prirura për shfaqjen e qimeve të rritura brenda. Qimet e rritura brenda shfaqen te rreth një në katër persona që kanë komplikime pas heqjes së qimeve pubike.
Kur maja e qimes depërton sërish në lëkurë, nis një reagim inflamator që shkakton kruarje dhe ënjtje, me hiperpigmentim post-inflamator, pra errësim të lëkurës.
Pseudofollikulitis barbae paraqet një gjendje inflamatore kronike (afatgjatë) të lidhur me rruajtjen ose heqjen e qimeve. Shpesh shfaqet te personat me flokë shumë kaçurrela, pasi qimet mund të përkulen dhe të depërtojnë sërish në lëkurën fqinje, transmeton Telegrafi.
Faktorët e rrezikut për rritjen brenda të qimeve
Faktorët e rrezikut përfshijnë sjellje të caktuara, si:
- Tërheqja e lëkurës gjatë rruajtjes, që lejon qimet të tërhiqen në folikul
- Rruajtje tepër agresive në drejtim të kundërt me rritjen e qimes
- Rruajtje, heqje me piskatore ose depilim me dyllë në zona të lëkurës që tashmë janë të ndjeshme ose të inflamuara
Si trajtohet qimja e rritur brenda
Disa qime të rritura brenda mund të shërohen vetë me kalimin e kohës. Qasja më praktike është të ndërpritet rruajtja, heqja me piskatore ose depilimi me dyllë dhe qimet të lihen të rriten natyrshëm, derisa lëkura të rikuperohet plotësisht.
Mënyra të tjera të trajtimit përfshijnë:
Tretinoin topikal: Në dispozicion me recetë; ky preparat për përdorim lokal heq butësisht qelizat e vdekura të lëkurës dhe ndihmon lirimin e qimeve të “bllokuara”, si dhe zvogëlon hiperpigmentimin.
Antibiotikë topikalë: Me recetë; ndihmojnë në trajtimin e infeksioneve të lëkurës ose në parandalimin e infeksionit në lëkurë të dëmtuar.
Kremra steroidë për fytyrë: Me recetë; të destinuar posaçërisht për fytyrën dhe ndihmojnë në uljen e inflamacionit.
Preparatë eksfoliuese (acid salicilik ose acid glikolik): Pa recetë; losione ose pastrues që mund të ndihmojnë në zbutjen e qimeve të lakuara.
Benzoil-peroksid topikal: Pa recetë ose me recetë; preparat i njohur kundër puçrrave, ndihmon në tharjen e lezioneve me qelb, uljen e inflamacionit dhe të baktereve.
Eflornitin: Krem me recetë që ul rritjen e përsëritur të qimeve.
Heqja me laser ose elektroliza: Mund të jenë të dobishme në zona ku qimet e rritura brenda shfaqen vazhdimisht ose në formë më të rëndë.
Si të lirohet qimja e rritur brenda
Së pari, duhet të lirohen vetëm ato qime që shihen qartë nën sipërfaqen e lëkurës. Më e rëndësishmja: kurrë nuk duhet shtrydhur puçrra me qelb, as të provohet të “gërmohet” qima nga lëkura.
Për ta liruar me siguri qimen e rritur brenda:
- Vendosni një peshqir të ngrohtë, të lagësht mbi lëkurë për disa minuta, që të zbutet
- Dezinfektoni lëkurën me tampon alkooli dhe sterilizoni gjilpërën me alkool
- Futeni me kujdes gjilpërën nën harkun e dukshëm të qimes dhe ngrini majën për ta liruar. Nuk duhet të ketë gjakderdhje
- Nuk këshillohet shkulja e qimes. Në vend të kësaj, shkurtojeni afër lëkurës dhe lëreni lëkurën të rikuperohet për disa ditë
- Shpëlajeni lëkurën dhe vendosni një peshqir të ftohtë, të lagësht për disa minuta
- Aplikoni një losion qetësues pas rruajtjes
Komplikimet nëse qimet e rritura brenda nuk trajtohen
Nëse qimja e rritur brenda nuk trajtohet, mund të ndodhë formimi i keloidit.
Keloidi është një mbresë anormale, e fortë dhe e lëmuar, që mund të zgjerohet përtej kufijve fillestarë të dëmtimit të lëkurës. Te pseudofollikulitis barbae, formimi i keloideve shpesh çon në mbresë të përhershme.
Nëse qimet e rritura brenda shkaktojnë gunga të vogla me qelb – pustula, ekziston rreziku i infeksionit sekondar nëse personi përpiqet t’i shtrydhë.
Infeksioni sekondar i lëkurës ndodh kur, përmes dëmtimit të lëkurës të shkaktuar nga infeksioni primar, bakteret depërtojnë në indet më të thella. Kjo mund të shkaktojë inflamacion të gjerë dhe dhimbje, si dhe mbresa të mundshme dhe dëmtim të indeve.
Me shtrydhjen e pustulës, qelbi mund të shtyhet në indet më të thella, ku mund të formohet një cist ose një nyje e mbushur me qelb.
Si të parandalohet rritja brenda e qimeve
Qimet e rritura brenda nuk mund të parandalohen gjithmonë, por në disa mënyra mund të ulet rreziku:
- Kufizoni rruajtjen, depilimin me dyllë dhe heqjen me piskatore
- Përdorni krem rruajtjeje me shumë ujë. Nuk këshillohet përdorimi i briskut të thatë
- Mos përdorni brisqe të vjetra
- Përdorni brisk me një teh, pasi shpesh jep rezultate më të mira se ai me dy ose tre tehe
- Rruajeni në drejtim të rritjes së qimes. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur filloni të rruheni për herë të parë ose kur keni rritje të theksuar të mjekrës
- Mos e tërhiqni lëkurën gjatë rruajtjes
- Shpëlajeni briskun pas çdo lëvizjeje, që të hiqen papastërtitë dhe të parandalohet përhapja e baktereve
- Përdorni një piling të butë për fytyrë ose trup, që qimet të mos mbeten të “bllokuara”
Kur duhet të shkoni te mjeku për qime të rritura brenda
Këshillohet të kontaktoni mjekun nëse qimet e rritura brenda përsëriten shpesh dhe nuk qetësohen me trajtime shtëpiake.
Edhe pse shumica e rasteve nuk kërkojnë urgjencë, duhet të vizitoni menjëherë mjekun nëse vëreni shenja të infeksionit serioz të lëkurës, si:
- Temperaturë e lartë dhe/ose të dridhura
- Skuqje, ënjtje, dhimbje dhe ndjesi nxehtësie që shtohen
- Ndjeshmëri e theksuar në prekje
- Sekrecion i turbullt ose kremoz nga lëkura
- Erë e pakëndshme
- Përhapje e skuqjes ose shfaqje e vijave të kuqe që përhapen nga plaga.
