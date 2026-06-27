Qentë në Francë po hanë akullore për t'u mbrojtur nga vapa ekstreme
Qentë në Francë po hajnë akullore për t'i mbijetuar valës së të nxehtit.
Në një strehë kafshësh pranë Parisit, qentë po freskohen në pishina, ujë të ftohtë dhe me akullore speciale të bërë nga lëngu i mishit.
Stafi tha se me temperaturat që kalojnë 40°C, këto masa nuk janë më luks, por domosdoshmëri.
Ndërkohë, dyqanet e kafshëve shtëpiake në të gjithë Francën kanë parë shitjet e dyshekëve ftohës për kafshët të rriten me 112%.
Rreth 12,000 dyshekë janë shitur vetëm në tre javë. /Telegrafi/
🥵 Dogs in France are getting ice cream to survive the heatwave
At an animal shelter near Paris, dogs are being cooled down with paddling pools, cold showers, and special ice cream made from broth, meat, and kibble. Staff say that with temperatures topping 40°C (104°F), these… pic.twitter.com/mZVcWP8hjz
— NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2026
Top Lajme
Jobs
Real Estate