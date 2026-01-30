Qeni rebel refuzon të ecë me çizme për borë - videoja bën namin
Ky qen e adhuron rërën dhe shëtitjet në plazhet e Virginia Beach, por pasi u ndalua në një zonë me borë për shkak të shërbimit ushtarak të familjes, pronarët e tij, Kelly dhe Cai, vendosën t’i blinin çizme të vogla për ta mbrojtur nga i ftohti dhe bora.
Megjithatë, sapo u përpoqën t’i vendosnin çizmet, Gill refuzoi të bënte edhe një hap - u ngrit si statujë, me bishtin pezull dhe pa lëvizur, vetëm duke fikur përpara.
Videoja e shpërndarë në Instagram me mbishkrimin “përqendruam te çizmet për borë” shpejt i bëri njerëzit të qeshin, me komentet që thonin se ai dukej sikur “shpirti i ishte larguar trupit”.
Ai nuk do të lëvizte fare derisa pronarët ia hoqën çizmet, duke i dhënë pamjen e një proteste të plotë.
Shikuesit komentuan edhe për “mannequin challenge,” dhe shumë pronarë qensh ndanë përvojat e tyre të ngjashme, duke konfirmuar reputacionin e kësaj race si shumë e fortë e qëndrueshme, sidomos kur bëhet fjalë për këmbët. /Telegrafi/