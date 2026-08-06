Qeni nuk e njohu pronaren pas ndryshimit të ngjyrës së flokëve, reagimi i tij u bë hit
Një video që tregon reagimin e një qeni ndaj ndryshimit të pamjes së pronares së tij ka tërhequr vëmendjen e përdoruesve në internet.
Pronarja kishte ndryshuar ngjyrën e flokëve dhe kur u shfaq para qenit të saj, ai dukej i hutuar dhe nuk e identifikoi menjëherë. Qeni e shikonte me kujdes, sikur po përpiqej të kuptonte nëse personi përballë tij ishte vërtet pronarja e tij.
Edhe pse qentë zakonisht i njohin pronarët e tyre përmes një kombinimi të aromës, zërit dhe pamjes, një ndryshim i papritur në dukje mund t’i bëjë për pak kohë të pasigurt. Në këtë rast, ndryshimi i flokëve duket se e ka ngatërruar qenin, i cili iu afrua me kujdes për ta verifikuar identitetin e saj.
Reagimi i tij argëtoi shumë njerëz në rrjetet sociale, të cilët komentuan me humor se qeni “nuk e njihte më pronaren” pas transformimit të saj.
Kur qeni kuptoi se bëhej fjalë për të njëjtin person, sjellja e tij ndryshoi dhe ai u afrua normalisht, duke treguar afërsinë dhe lidhjen që kishte me pronaren. /Telegrafi/
@kyle_ponte Safe the say the bleach and tone was not approved by Dallas 😂 #bleach #hair #funnyanimals #dogsoftiktok #dyedhair ♬ original sound - kyle_ponte