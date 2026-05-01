Qeni i përgjumur nuk dëshiron ta lëshojë lodrën e preferuar
Një qen i racës Golden Retriever ka tërhequr vëmendjen në rrjete sociale pasi është filmuar duke mos pranuar ta lëshojë lodrën e tij të preferuar, edhe pse është dukshëm i përgjumur.
Në video, qeni shihet i shtrirë dhe i përqafuar me lodrën e tij, duke refuzuar ta ndajë atë nga putrat, ndërsa duket sikur po përpiqet të vazhdojë gjumin pa u shqetësuar.
Pamjet kanë shkaktuar reagime të shumta në internet, ku përdoruesit e kanë quajtur momentin “tepër të ëmbël” dhe kanë komentuar se qentë shpesh krijojnë lidhje shumë të forta emocionale me objektet e tyre të preferuara.
Sipas sjelljes së përshkruar edhe në raste të ngjashme, shumë qen, veçanërisht Golden Retriever-ët, shpesh lidhen fort me një lodër dhe e mbajnë me vete kudo, duke e konsideruar si diçka të sigurt dhe ngushëlluese për ta. /Telegrafi/