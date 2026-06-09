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Dy turistë gjermanë janë zhdukur që prej mbrëmjes së djeshme në malin e Polisit në Librazhd.

Një grup me makina really kanë qenë duke eksploruar malet ndërkohë që dy prej tyre janë zhdukur që mbrëmjen e djeshme.

Ekipet e kërkim shpëtimit janë nisur Librazhd për të filluar kërkimet për turistët e zhdukur.

Kontaktet me telefona janë të pamundur edhe për shkak të pamundësisë së mbulimit me valë në këto zona të thella. /Tch/

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