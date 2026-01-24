Qeni gjerman grindet me pronarët kur i thonë ‘jo’ - shikoni videon interesante
Disa pronarë të qenve vërejnë se kafshët e tyre shtëpiake nuk reagojnë gjithmonë mirë ndaj fjalës “jo”, dhe reagimet e tyre shpesh mund të jenë qesharake.
Pikërisht një situatë e tillë ka argëtuar shumë përdorues të rrjeteve sociale.
Në një video të publikuar në profilin e Instagramit @blackjaxthegsd, shihet qeni gjerman Black Jax, katër muajsh, duke “gërryer” pronarët e tij ndërsa ata janë ulur në divan.
Kur pronari i thotë “jo”, Black, në vend që të ndalojë, fillon të qajë, të rrasë dhe të lehtë, duke treguar qartë pakënaqësinë e tij.
Pavarësisht paralajmërimeve të përsëritura, qeni gjerman vazhdoi të gërryente.
Reagimi i kafshës argëtoi pronarët, të cilët me shaka përfunduan se kafsha e tyre shtëpiake nuk e pëlqen fjalën “jo”.
Në komente u shprehën edhe përdorues që ndanë përvoja të ngjashme me qenët e tyre, ndërsa të tjerë thjesht vlerësuan sa i ëmbël dhe i këndshëm ishte sjellja e Blackut. /Telegrafi/