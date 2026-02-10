Një qen është bërë viral pasi “garoi” në një “Olimpiadë” të improvizuar në dhomën e ndenjës.

Pronarët e tij, i krijuan një pistë me pengesa, ku qeni i kalon të gjitha me shpejtësi dhe kërcime mbresëlënëse.

Videoja e tregon qenin duke kërcyer me elegancë, pa u lodhur aspak.

Pamjet kanë tërhequr mijëra pëlqime dhe komente pozitive në rrjete sociale.

Shumë ndjekës e kanë quajtur performancën për “medalje ari”. /Telegrafi/

ViraleFun