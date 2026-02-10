Qeni garon me veten në "një Olimpiadë" të improvizuar në shtëpi
Një qen është bërë viral pasi “garoi” në një “Olimpiadë” të improvizuar në dhomën e ndenjës.
Pronarët e tij, i krijuan një pistë me pengesa, ku qeni i kalon të gjitha me shpejtësi dhe kërcime mbresëlënëse.
Videoja e tregon qenin duke kërcyer me elegancë, pa u lodhur aspak.
Pamjet kanë tërhequr mijëra pëlqime dhe komente pozitive në rrjete sociale.
Shumë ndjekës e kanë quajtur performancën për “medalje ari”. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals