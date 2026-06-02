Qeni festoi 18-vjetorin, videoja preku shumë njerëz
Në botën e kafshëve shtëpiake në rrjetet sociale ka tërhequr vëmendje historia e qenit Parsnip, e cila ka festuar ditëlindjen e saj të 18-të, duke shkaktuar reagime të shumta emocionale te përdoruesit.
Videoja e festës, e publikuar në rrjetet sociale, tregon qenin e moshuar në një atmosferë të ngrohtë, të rrethuar nga kujdesi i pronarëve të saj, gjë që ka prekur veçanërisht dashamirësit e qenve në mbarë internetin.
Videoja është bërë shpejt virale, ndërsa shumë komentues kanë theksuar sa emocionuese është të shohësh një qen që ka arritur një moshë kaq të madhe, duke pasur parasysh se ky qen zakonisht jetojnë mesatarisht 12 deri në 15 vjet, varësisht nga shëndeti dhe kujdesi.
Raca jazavçar, e njohur për trupin e gjatë dhe këmbët e shkurtra, është zhvilluar fillimisht në Gjermani për gjueti kafshësh që jetojnë në strofulla. Sot, jazavçarët janë ndër kafshët shtëpiake më të njohura për shkak të besnikërisë, inteligjencës dhe karakterit të tyre të veçantë.
Historia e Parsnip ka rikujtuar gjithashtu pronarët e kafshëve shtëpiake për rëndësinë e kujdesit ndaj qenve të moshuar, si dhe lidhjen emocionale që krijohet gjatë viteve të jetesës së përbashkët. /Telegrafi/