Nëse e zgjidhni këtë gjëegjëzë për më pak se 20 sekonda, bëni pjesë në 1 për qind e njerëzve më të zgjuar
Në faqen e njohur të Facebookut, LADbible është publikuar një gjëegjëzë që brenda një kohe të shkurtër ka mbledhur mijëra komente.
Edhe pse në shikim të parë duket si një lojë fjalësh e ndërlikuar, zgjidhja në fakt është shumë logjike, por kërkon njohuri të gjuhës angleze.
Përdoruesit në komente kanë debatuar për orë të tëra rreth përgjigjes së saktë, ndërsa poshtë fotografisë mund të gjeni zgjidhjen.
Përgjigjja e saktë është fjala – VULTURE (shqip: shkaba).
A arritët ta kuptonit pse?
Çdo shkronjë në gjëegjëzë ka një numër përkatës. Sapo të kuptoni se cili numër lidhet me cilën shkronjë, zgjidhja bëhet e thjeshtë. /Telegrafi/
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