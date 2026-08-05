Kupa Botërore e pastrimit të xhamave nuk është aspak shaka
Mund të duket si një punë e zakonshme, por pastrimi i xhamave ka edhe garën e tij ndërkombëtare, ku profesionistët matin shpejtësinë dhe saktësinë në një “Kupë Botërore” të veçantë.
Në këtë konkurs, pastruesit më të mirë të xhamave nga vende të ndryshme të botës përballen për të treguar aftësitë e tyre me sfungjer dhe shpatullën e gomës (squeegee).
Qëllimi është të pastrojnë disa sipërfaqe xhami në kohën më të shkurtër të mundshme, pa lënë njolla apo gabime.
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Gara zhvillohet me rregulla të rrepta: konkurrentët duhet të përdorin një sasi të përcaktuar uji dhe pajisje të standardizuara, ndërsa çdo njollë e mbetur mund t’u kushtojë penalizime.
Një nga emrat më të njohur në këtë fushë është britaniku Terry “Turbo” Burrows, i cili ka vendosur rekorde botërore për pastrimin e shpejtë të xhamave, duke përfunduar një provë në vetëm pak sekonda.
Edhe pse për shumë njerëz kjo mund të duket si një garë argëtuese, pjesëmarrësit e marrin shumë seriozisht. Ata stërviten për vite të tëra për të përmirësuar teknikën, shpejtësinë dhe saktësinë, duke e kthyer një punë të përditshme në një disiplinë të vërtetë konkurruese.
Kupa Botërore e pastrimit të xhamave dëshmon se edhe aktivitetet më të zakonshme mund të shndërrohen në gara profesionale, ku kërkohen talent, përkushtim dhe shumë praktikë. /Telegrafi/