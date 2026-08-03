Qendra është komuna më e shtrenjtë e Shkupit për banesa me qira, me çmim 408 denarë për metër katror
Qendra mbetet komuna më e shtrenjtë e Shkupit për banorët që jetojnë me qira, ndërsa nga komunat e krahasuara të Shkupit, qiranë mesatare më të ulët e ka Kisella Voda, tregojnë të dhënat nga Regjistri i Çmimeve dhe Qirave i Agjencisë së Kadastrës së Patundshmërive.
Në periudhën prill–qershor 2026, qiraja mesatare mujore për hapësirë banimi në Qendër ka qenë 408 denarë për metër katror.
Pasojnë Aerodromi me 375 denarë, Karposhi me 354 dhe Kisella Voda me 326 denarë për metër katror. Në Shtip, çmimi mesatar ka qenë më i ulët – 266 denarë, por bëhet fjalë për krahasim jashtë Shkupit.
Sipas këtyre çmimeve mesatare, qiraja për një banesë prej 60 metrash katrorë do të ishte rreth 24.480 denarë në Qendër, 22.500 në Aerodrom, 21.240 në Karposh dhe 19.560 denarë në Kisella Voda. Në Shtip, një banesë me të njëjtën sipërfaqe do të kushtonte rreth 15.960 denarë në muaj.
Në tremujorin e dytë të vitit janë evidentuar gjithsej 2.148 qira të patundshmërive, që paraqet rënie prej 17 për qind krahasuar me tremujorin paraprak. Prej tyre, 630 kanë qenë për banesa, ndërsa pjesa më e madhe, 935 kontrata, për hapësira afariste.
Numri i banesave të dhëna me qira është ulur për 14 për qind, ndërsa vlera e tyre mujore totale ka rënë për nëntë për qind.
Te hapësirat afariste, pavarësisht rënies prej tetë për qind të numrit të kontratave, vlera totale e qirasë është rritur për 20 për qind.
Më së shumti qira janë regjistruar në Qendër – gjithsej 286. Pasojnë Aerodromi me 197, Karposhi me 173 dhe Bitola me 129 kontrata. Vlera totale mujore e të gjitha qirave në shtet ka arritur 76,25 milionë denarë, ose rreth 1,2 milionë euro.