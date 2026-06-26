Qendra e Studentëve me njoftim për banuesit e konvikteve: Shpërngulja deri më 1 korrik në mesditë
Qendra e Studentëve Prishtinë ka njoftuar të gjithë studentët banues në konvikte se largimi nga konviktet duhet të bëhet deri më datë 01 korrik 2026, në ora 12:00.
Përmes një postimi në rrjetin social në Facebook bëhet e ditur se studentët duhet t’i kryejnë të gjitha obligimet e tjera në përputhje me rregulloret në fuqi në Qendra e Studentëve.
“Dhomat duhet të dorëzohen të pastra, ashtu siç janë pranuar, si dhe të dorëzohen çelësat përkatës. Për gjësendet e mbetura pas këtij afati, personeli i konvikteve dhe QSP nuk bartin përgjegjësi. Qendra e Studentëve i'u dëshiron të gjithë studentëve shëndet dhe suksese në studime”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
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