Q9 është Audi më i madh ndonjëherë dhe është vetëm me naftë
Audi ka një model të ri kryesor, dhe është gjigant. Q9 është një SUV luksoz me shtatë vende në madhësi të plotë, që ndodhet mbi Q7 dhe Q8, mat 5.31 metra nga maja e kokës deri te bishti, dhe është SUV-i më i madh që marka ka ndërtuar ndonjëherë.
Duket se është bërë për hyrjet amerikane, megjithatë është ndërtuar në Bratislavë, shitet në Evropë, dhe në momentin e lançimit funksionon vetëm me naftë, transmeton Telegrafi.
Madhësia e tij
Numrat janë historia. Me 5.31 metra gjatësi, 2.21 metra gjerësi dhe me një bazë boshti prej 3.14 metrash, Q9 është padyshim gjëja më e madhe që Audi ka vënë në rrugë.
Shtatë vende janë standarde, me një planimetri opsionale me gjashtë vende që zëvendëson stolin e mesëm me një palë karrige individuale me motor.
Ky është Audi që synon drejtpërdrejt klasën e SUV luksoz me madhësi të plotë, një hapësirë që ia ka lënë Mercedes, BMW dhe Land Rover deri më tani.
Naftë, dhe vetëm naftë, në lançim
Kjo është surpriza. Një model i ri kryesor në vitin 2026 mbërrin me një lloj të vetëm karburanti, dhe është naftë.
Motori 3.0 litërsh V6 TDI përdor asistencë hibride të butë dhe vjen në format 299 ose 245 kuaj fuqi, duke u pajisur me një kambio automatike me tetë shpejtësi dhe sistem të përhershëm quattro me tërheqje në të gjitha rrotat.
Nuk ka motor benzinë, as motor hibrid plug-in dhe as version elektrik në lançim. Për një makinë kaq të rëndë sa pronarët do të ngarkojnë njerëz dhe do ta tërheqin, motori me naftë ka ende kuptim, duke ofruar një distancë të gjatë pa mundim që i duhet një SUV me madhësi të plotë, dhe Audi është qartësisht i sigurt se blerësit e tij do të bien dakord.
Teknologjia vërtet e re
Q9 është gjithashtu një vitrinë për të rejat. Ai sjell dyert e para automatike të Audi-t, të cilat hapen dhe mbyllen vetë me zbulimin e pengesave, dhe dritat e pasme digjitale OLED të lakuara, të parat në botë, të përbëra nga 512 segmente.
Shtoni dritat e përparme LED me matricë dixhitale, një ekran panoramik OLED që çiftëzon një panel 12.3 inç me një ekran me prekje 14.5 inç, Android Automotive me ChatGPT të integruar, drejtim pa duar të Nivelit 2 me asistencë, drejtim të të gjitha rrotave që i kthen pjesët e pasme deri në 5 gradë dhe pezullim adaptiv me ajër me një gamë lartësie udhëtimi prej 90 mm. Është shumë teknologji kryesore për një makinë të vetme.
Kabina
Brenda, Audi i është kushtuar tërësisht rehatisë. Q9 merr çatinë panoramike më të madhe në historinë e markës me mbi 1.5 metra katrorë, një sistem audio Bang & Olufsen 4D me 22 altoparlantë dhe një zgjedhje përzierjesh leshi, lëkurë Nappa dhe mikrofibër Dinamica në tre paketa të koordinuara të brendshme. Kjo është një makinë e projektuar për t'u udhëtuar aq sa për t'u ngarë, gjë që është pikërisht ajo që kërkon klasa.
Dorëzimi i makinës kryesore
Q9 shënon gjithashtu një ndryshim në atë që Audi e konsideron makinën e saj kryesore. Ai vjen ndërsa sedani A8 po përmirësohet në heshtje, duke konfirmuar se auela e markës tani është një SUV dhe jo një limuzinë.
"Audi Q9 është modeli i ri kryesor i portofolit të Audi-t. Me SUV-in tonë të parë të madh me madhësi të plotë, ne po e ngremë pozicionimin premium të markës sonë", tha CEO Gernot Doellner.
Ironia e çuditshme është se makina më amerikane e Audi-t është vetëm për Evropën dhe nuk shitet fare në Shtetet e Bashkuara.
Çmimi dhe koha
Q9 TDI me versionin 299 kuaj-fuqi fillon nga 108,400 euro, ofrohet në versionet e avancuara dhe më sportive të linjës S me një gamë paketash opsionesh.
Librat e porosive hapen në fund të korrikut 2026 dhe dërgesat e para pasojnë në nëntor. Është ndërtuar në Bratislavë, kështu që kjo është një makinë evropiane në çdo kuptim pavarësisht përmasave amerikane. /Telegrafi/