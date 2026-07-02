Putini nuk mund t’i fshehë më pasojat e luftës
Presidenti rus, Vladimir Putin po përballet me një situatë gjithnjë e më të vështirë ekonomike, në një kohë kur lufta në Ukrainë po hyn në një fazë të zgjatur dhe me kosto të lartë për Rusinë.
Sipas analizave të publikuara nga media ndërkombëtare, përfshirë POLITICO, pasojat e konfliktit po fillojnë të ndihen më qartë brenda ekonomisë ruse.
Një nga problemet kryesore lidhet me sektorin energjetik, veçanërisht me furnizimin dhe përpunimin e karburantit.
Sulmet ukrainase me dronë dhe raketa ndaj rafinerive të naftës dhe infrastrukturës energjetike brenda territorit rus kanë shkaktuar dëme dhe ndërprerje të prodhimit në disa rajone. Kjo ka sjellë edhe mungesa të përkohshme të karburantit, si dhe rritje të presionit mbi rrjetin e brendshëm të furnizimit.
Në të njëjtën kohë, ekonomia ruse vazhdon të përballet me ndikimin e sanksioneve perëndimore, të vendosura pas nisjes së pushtimit të Ukrainës. Këto masa kanë kufizuar qasjen e Rusisë në tregje financiare ndërkombëtare, teknologji të avancuar dhe investime të huaja, duke e bërë më të vështirë stabilitetin ekonomik afatgjatë.
Sipas raportimeve, kombinimi i sanksioneve dhe goditjeve ndaj infrastrukturës energjetike po krijon sfida të reja për Kremlinin në financimin e operacioneve ushtarake. Shpenzimet e larta të luftës, të kombinuara me të ardhura më të paqëndrueshme nga eksporti i energjisë, po e shtojnë presionin mbi buxhetin shtetëror.
Ndërkohë, Rusia vazhdon ofensivën ushtarake në Ukrainë, pavarësisht këtyre vështirësive të brendshme. Analistët theksojnë se kjo situatë mund të detyrojë Moskën të rishqyrtojë strategjinë e saj në të ardhmen, sidomos nëse presioni ekonomik dhe social brenda vendit vazhdon të rritet.
Në këtë kontekst, lufta nuk po zhvillohet vetëm në fushëbetejë, por edhe në planin ekonomik, ku të dyja palët po përballen me kosto gjithnjë e më të larta dhe pasoja afatgjata. /Telegrafi/