Nga eksportues në importues - Rusia tani blen karburante
Rusia ka nisur importimin e benzinës nga India, në një përpjekje për të përballuar mungesat e karburantit në disa pjesë të vendit, pas sulmeve me dronë ukrainas ndaj rafinerive ruse të naftës.
Sipas raportimeve, të paktën 60 mijë tonë metrikë benzinë tashmë janë transportuar drejt Rusisë, shkruan reuters.
Moska po shqyrton mundësinë e importimit deri në 400 mijë tonë në muaj nga vende të ndryshme, përfshirë edhe Bjellorusinë.
Sulmet ndaj objekteve të përpunimit të naftës kanë ndikuar në kapacitetet e prodhimit vendas, duke shkaktuar mungesa në treg dhe presion mbi furnizimin me karburant.
Situata ka çuar në masa kufizuese në disa zona, radhë të gjata në pikat e karburantit dhe rritje të ndjeshme të çmimeve të benzinës.
Importet e reja tregojnë vështirësitë që po përballet sektori energjetik rus, ndërsa lufta në Ukrainë vazhdon të prekë edhe infrastrukturën kritike larg vijës së frontit. /Telegrafi/