Zelensky publikon videon e shpërthimeve në Rusi: Ne i goditëm në 1,300 kilometra
Presidenti Volodymyr Zelensky ka thënë se armët ukrainase kanë goditur një rafineri nafte në Ufa të Rusisë për herë të dytë, duke iu referuar sulmeve si "sanksione me rreze të gjatë veprimi".
Rafineria ndodhet 1,300 km nga vija e frontit. Ai tha gjithashtu se një strukturë e kompleksit ushtarako-industrial rus në Penza është goditur, transmeton Telegrafi.
"Për herë të dytë, sanksionet tona në përgjigje të zgjatjes së luftës nga Rusia kanë arritur në rafinerinë e naftës në Ufa, një nga prodhuesit më të mëdhenj të lubrifikantëve në Rusi. Distanca është më shumë se 1,300 km nga vija e frontit", shtoi presidenti ukrainas.
For the second time, our sanctions in response to Russia’s prolongation of the war have reached the oil refinery in Ufa, one of Russia’s largest producers of lubricants. The distance is more than 1,300 kilometers from the frontline.
Also in the Penza region, our weapons reached… pic.twitter.com/6XB9jPpCoY
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2026
Sipas Zelensky, armët ukrainase goditën gjithashtu një strukturë strategjike të industrisë ushtarake ruse në Penza që zhvillon dhe prodhon komponentë për raketat e përdorura kundër qyteteve ukrainase. Objektivi është rreth 600 km nga vija e frontit.
"Çdo ditë, plani ynë për vendosjen e sanksioneve afatgjata ndaj Ukrainës po zbatohet. Ky është një përgjigje krejtësisht e drejtë ndaj gjithçkaje që Rusia po bën kundër nesh. Nevojitet paqja dhe kjo është pikërisht ajo që udhëheqja e Rusisë duhet ta kuptojë. Rusia duhet t'i japë fund luftës së saj. Dhe udhëheqja e Rusisë ka çdo mundësi për ta bërë këtë. Falënderoj çdo luftëtar ukrainas që siguron saktësinë tonë në distancë të gjatë", tha Zelensky.
Më 25 qershor, Zelensky tha se forcat mbrojtëse të Ukrainës dhe Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës kishin goditur një depo nafte në Krai Krasnodar të Rusisë dhe dy rafineri nafte në Bashkortostan, rreth 1,500 km larg Ukrainës. /Telegrafi/