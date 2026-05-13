Punonte në një butik, por një takim ndryshoi jetën e tij - tani është një nga menaxherët më të fuqishëm në boten e futbollit
Për të kuptuar aftësitë e Alessandro Luccit në menaxhimin e karrierës së lojtarëve të tij, mjafton të shohim punën e tij të fundit. Në janar, Edin Dzeko, i cili kishte pak kohë loje te Fiorentina, siguroi një transferim te Schalke, me të cilën fitoi një rikthim në Bundesligë si protagonist.
Në të njëjtën kohë, ai përmbushi ëndrrën e Daniele De Rossit, i cili donte të stërviste Romën, dhe Lucci i hapi rrugën sapo iu dha mundësia. I riu Mattia Liberali gjithashtu mori një rol kyç duke u transferuar nga Milani në Catanzaro, ku luan standard dhe spikat, shkruan Calciomercato.
Takimi me Boksicin si një pikë kthese
Tingëllon e pabesueshme që Lucci ka punuar në një butik të Versace në Romë përpara se të hynte në botën e futbollit. Megjithatë, ai gjithmonë ka pasur një talent për biznes - gjatë shërbimit ushtarak ai mori leje të posaçme për të imituar lojtarët dhe presidentët e futbollit.
Pika e kthesës erdhi gjatë një takimi me Alen Boksic, atëherë sulmues i Lazios, i cili e inkurajoi të provonte veten si agjent.
"Ti di si të shesësh dhe ke karizëm, mendoj se mund të bëhesh një agjent i shkëlqyer", i tha Boksic, Luccit.
Lojtari i parë për të cilin u kujdes ishte Serginho, të cilin e fitoi nëpërmjet miqësisë me Cafun. Ai u përpoq ta transferonte nga Milani te Middlesbrough, por transferimi dështoi. "Megjithatë, ai u përqendrua te ai njeri", do të thoshte më vonë Lucci.
Një agjenci me shumë emra të njohur
Sot, Lucci është bashkëthemelues i Agjencisë Botërore të Futbollit (WSA) së bashku me mikun e tij të hershëm Alessandro Lelli. Ndër klientët e tyre janë Dejan Kulusevski, Moise Kean, Roberto Piccoli dhe Marco Carnesecchi.
Ai e solli Riccardo Calafiorin përsëri në Itali, Luis Murielin në Kolumbi dhe ia shtoi përvojën e të luajturit për Chelsea-n CV-së së Davide Zappacosta-s.
Agjencia WSA përfaqëson lojtarë të rinj në ngritje, si dhe ish-futbollistë që mbetën të lidhur me të edhe pas përfundimit të karrierës së tyre.
Ndër më besnikët janë Leonardo Bonucci dhe Alessandro Florenzi, lamtumira emocionale e të cilit me Romën u udhëhoq nga Lucci. Ndër shumë emra, njëri në veçanti spikat si e ardhmja e futbollit italian - Marco Palestra. /Telegrafi/