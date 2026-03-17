Punimet në Spitalin e Ferizajt, Vitia: Pas shumë sfidave të trashëguara e të reja, ky projekt do të finalizohet brenda 30 muajsh
Ministri i Shëndetësisë ka bërë të ditur se ka nënshkruar kontratën për vazhdimin e punimeve në Spitalin e Ferizajt.
Vitia në një postim në Facebook shkruan se pas shumë sfidave dhe vështirësive të trashëguara e të reja, ky projekt do të finalizohet brenda 30 muajsh.
Lexoni të plotë postimin e tij:
Kam nënshkruar kontratën për vazhdimin e punimeve në Spitalin e Ferizajt.
Pas shumë sfidave dhe vështirësive të trashëguara e të reja, ky projekt do të finalizohet brenda 30 muajsh.
Ky është një projekt shumë i rëndësishëm për këtë rajon, që do të realizohet sipas standardeve më të larta të infrastrukturës spitalore, me një kosto prej 24 milionë euro.
Urime për të gjithë qytetarët e Ferizajt për këtë projekt të shumëpritur. /Telegrafi/
