Publikoi video “urrejtëse” nga Gazimestani, serbi kërkohet nga Kosova për përçarje
Policia kosovare ka iniciuar rast për veprën penale "Nxitja e përçarjes dhe mosdurimit", pas dyshimeve se një shtetas i Serbisë ka publikuar një video me përmbajtje që nxit urrejtje gjatë manifestimit të mbajtur në Gazimestan.
Në raportin 24 orësh Policia nuk ka bërë me dije se cila është kjo video.
“Mazgit, Obiliq 28.06.2026-NN. Me 30.06.2026 nga inteligjenca është pranuar informatë se i dyshuari mashkull i Serbisë, gjatë manifestimit në Gazimestan ka bërë video-nga aty me përmbajtje nxitje të urrejtjes. Në konsultim me prokurorin është iniciuar rasti ‘Nxitja e përçarjes dhe mosdurimit’ “, thuhet në njoftim.
Ndërkaq, siç thuhet në raport është verifikuar se i dyshuari me 28.06.2026 ka dalë nga Kosova përmes PKK-Jarinje. /Telegrafi/
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