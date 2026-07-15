Publikohet lista e përfituesve të subvencioneve në Prishtinë për sektorin e bletarisë për vitin 2026
Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural në Komunën e Prishtinës ka publikuar listën e përfituesve të subvencioneve me pagesë direkte në sektorin e bletarisë për vitin 2026.
Sipas njoftimit, këtë vit mbështetja për koshere bletësh është rritur për 17.9% krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa gjatë këtij viti do të subvencionohen mbi 6,000 koshere bletësh.
Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural thekson se kjo është dëshmi për përkushtimin e vazhdueshëm të Kryeqytetit për zhvillimin e bletarisë dhe mbështetjen e bletarëve.
“Falënderojmë të gjithë bletarët për punën, përkushtimin dhe kontributin e tyre në zhvillimin e bujqësisë dhe në ruajtjen e biodiversitetit”, thuhet tutje në njoftim. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate