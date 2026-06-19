Publikohen dokumente të reja për COVID-19, drejtoresha amerikane e Inteligjencës Kombëtare akuzon Faucin
Drejtoresha amerikane e Inteligjencës Kombëtare, Tulsi Gabbard, publikoi të enjten dokumente të sapodeklasifikuara lidhur me origjinën e COVID-19, duke pretenduar se ato zbulojnë lidhje mes kërkimeve të financuara nga SHBA-ja, Institutit të Virologjisë në Wuhan dhe veprimeve të ish-zyrtarit të lartë amerikan të shëndetësisë, Anthony Fauci.
“Pandemia e COVID-19 shkaktoi vështirësi dhe dhimbje të jashtëzakonshme për miliona amerikanë dhe për njerëz të panumërt në mbarë botën. Pas vitesh me gënjeshtra, censurë dhe fshehje të së vërtetës, populli amerikan meriton transparencë, të vërtetën dhe përgjegjësi”, tha Gabbard në një deklaratë të publikuar së bashku me dokumentet.
Ajo tha se dokumentet përfshijnë komunikime të brendshme, pretendime nga sinjalizues dhe materiale të inteligjencës që lidhen me hetimet mbi origjinën e pandemisë. Gabbard gjithashtu pretendoi se Fauci “gënjeu Kongresin nën betim në vitin 2024”.
Drejtoresha pretendoi se, gjatë kohës kur shërbente si drejtor i Institutit Kombëtar për Alergji dhe Sëmundje Infektive (NIAID), Fauci mori pjesë në diskutime lidhur me rishikimet e inteligjencës për origjinën e COVID-19, mbajti kontakte me zyrtarë të inteligjencës gjatë fazave kyçe të procesit të shqyrtimit dhe mbikëqyri financime që mbështetën kërkime mbi koronaviruset e lakuriqëve të natës në Institutin e Virologjisë në Wuhan.
Agjencia amerikane më tej pretendoi se disa nga komunikimet bien ndesh me dëshminë e Faucit para Kongresit në vitin 2024.
Fauci ka mohuar vazhdimisht akuzat se ka mashtruar ligjvënësit ose ka fshehur origjinën e COVID-19, duke i quajtur këto pretendime “absurde” gjatë një seance dëgjimore në Kongres në qershor të vitit 2024.
Ai gjithashtu ka deklaruar se si origjina natyrore, ashtu edhe një aksident laboratorik mbeten shpjegime të mundshme për shfaqjen e virusit, megjithëse ai beson se provat ekzistuese anojnë më shumë drejt transmetimit natyror, por pa një përfundim përfundimtar.
Agjencitë amerikane të inteligjencës nuk kanë arritur në një përfundim të prerë nëse virusi e kishte origjinën nga një laborator apo nga transmetimi natyror, dhe dokumentet e publikuara rishtazi nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.
COVID-19, i shkaktuar nga coronavirusi SARS-CoV-2, u identifikua për herë të parë në Wuhan të Kinës në fund të vitit 2019 dhe u shpall pandemi globale nga World Health Organization (OBSH) në mars të vitit 2020.
Pandemia shkaktoi miliona vdekje në mbarë botën dhe solli pasoja të mëdha shëndetësore, ekonomike dhe sociale.
Origjina e virusit vazhdon të jetë nën hetim, ndërsa vlerësimet shkencore dhe të inteligjencës vazhdojnë të shqyrtojnë si skenarin e origjinës natyrore, ashtu edhe atë të lidhur me laboratorin, pa arritur ende në një përfundim përfundimtar. /Telegrafi/