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Prokuroria Themelore Publike e Kumanovës nisi procedurë kundër një vajze 18-vjeçare, dhe gjyqtarit për fëmijë në Gjykatën Themelore të Kumanovës iu paraqit një kërkesë për fillimin e procedurës përgatitore për dy të mitur të moshës 15 dhe 14 vjeç, sepse ata morën pjesë së bashku në vepra penale "Dhunë".

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"Më 13 mars të këtij viti, ata thirrën një vajzë që atëherë ishte 13 vjeçe që të dilte nga shtëpia me ta dhe e bindën të hynte në një dhomë të lënë pas dore pranë qendrës sportive "Sokolana". Atje, ata e fyen dhe e sulmuan fizikisht viktimën, duke e goditur në fytyrë dhe trup dhe duke e tërhequr nga flokët.

Ata e regjistruan dhunën në një telefon dhe e kërcënuan vajzën e sulmuar me jetë nëse do t'i tregonte dikujt për incidentin.

Prokuroria Publike, menjëherë pas publikimit të videos në rrjetet sociale, ndërmori veprime për të siguruar prova, dhe për të dyshuarin e rritur, i paraqiti gjykatës kompetente një propozim për përcaktimin e masave paraprake, paraqitje të detyrueshme në gjykatë, sekuestrim të përkohshëm të dokumentit të udhëtimit dhe ndalim për t'u afruar dhe për të vendosur kontakt me viktimën", thuhet në njoftimin e PTHP-së./Telegrafi/

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