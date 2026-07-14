PTHP: Ngritet procedurë kundër tre personave për dhunë ndaj bashkëmoshatares në Kumanovë, dy nga të dyshuarit janë të mitura
Prokuroria Themelore Publike e Kumanovës nisi procedurë kundër një vajze 18-vjeçare, dhe gjyqtarit për fëmijë në Gjykatën Themelore të Kumanovës iu paraqit një kërkesë për fillimin e procedurës përgatitore për dy të mitur të moshës 15 dhe 14 vjeç, sepse ata morën pjesë së bashku në vepra penale "Dhunë".
"Më 13 mars të këtij viti, ata thirrën një vajzë që atëherë ishte 13 vjeçe që të dilte nga shtëpia me ta dhe e bindën të hynte në një dhomë të lënë pas dore pranë qendrës sportive "Sokolana". Atje, ata e fyen dhe e sulmuan fizikisht viktimën, duke e goditur në fytyrë dhe trup dhe duke e tërhequr nga flokët.
Ata e regjistruan dhunën në një telefon dhe e kërcënuan vajzën e sulmuar me jetë nëse do t'i tregonte dikujt për incidentin.
Prokuroria Publike, menjëherë pas publikimit të videos në rrjetet sociale, ndërmori veprime për të siguruar prova, dhe për të dyshuarin e rritur, i paraqiti gjykatës kompetente një propozim për përcaktimin e masave paraprake, paraqitje të detyrueshme në gjykatë, sekuestrim të përkohshëm të dokumentit të udhëtimit dhe ndalim për t'u afruar dhe për të vendosur kontakt me viktimën", thuhet në njoftimin e PTHP-së./Telegrafi/