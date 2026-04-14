PSG po përgatit një transferim të madh prej 100 milionë eurosh nga Liga Premier
Paris Saint-Germain i ka vënë syrin Morgan Rogersin, sulmuesit të talentuar të Aston Villas i cili po thyen modelet e futbollit në Angli.
Vetëm 23 vjeç, reprezentuesi anglez është bërë lojtari më i kërkuar në një treg që premton shifra astronomike dhe ndryshime sizmike. Përveç interesit të Paris Saint-Germain, gjigantë si Arsenal, Chelsea dhe Manchester United po e ndjekin me vëmendje çdo lëvizje të mesfushorit sulmues në Birmingham.
PSG po kërkon të injektojë një dozë të re freskie dhe fuqie në projektin e tyre sportiv nën drejtimin e Luis Enriques, i cili vlerëson shkathtësinë. Për trajnerin asturian, lojtari i Villas përfaqëson profilin ideal për të alternuar midis krahut të majtë dhe mesfushorit sulmues.
Menaxhmenti i klubit francez është i vetëdijshëm se Aston Villa nuk do ta bëjë të lehtë largimin e yllit të tyre, pasi ai ka një kontratë deri në vitin 2031. Megjithatë, nevojat financiare të klubit anglez për të balancuar investimet e veta mund të detyrojnë një shitje historike gjatë afatit kalimtar të verës së ardhshme.
PSG ka marrë raportime që nxjerrin në pah ndikimin e menjëhershëm të lojtarit, pasi ai ka shënuar shifra fenomenale këtë sezon në ligën më të kërkuar angleze. Me tetë gola dhe pesë asistime në këtë sezon, vlera e tij në treg është rritur në 80 milionë euro.
Edhe pse klubi nga Birmingham pagoi më pak se 10 milionë funte për të në vitin 2024, çmimet aktuale të kërkuara janë rreth 100 milionë funte. Ky vlerësim e vendos çdo tarifë të mundshme transferimi mbi 115 milionë euro, një shifër për të cilën Chelsea u interesua së fundmi. /Telegrafi/