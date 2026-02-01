PSG me mund mposht Strasbourgun, rimerr kreun e Ligue 1
Paris Saint-Germain ka shënuar fitore të vështirë në udhëtim te Strasbourg, në kuadër të xhiros së 20-të në Ligue 1.
Vendasit kishin rastin e artë për të kaluar në epërsi përmes Joaquin Panichelli, por ky i fundit dështoi nga pika e bardhë.
Pas kësaj, PSG-ja mori epërsinë përmes Senny Mayulu që realizoi nga topi i kthyer (22’).
Vendasit u përgjigjen shpejtë falë Guela Doue, i cili shënoi nga afërsia pas asistimit të Chilwell (27’).
Heroi i PSG-së rezultoi të jetë Warren Zaire-Emery që realizoi me kokë pas harkimit të Nuno Mendes (81’).
PSG-ja me këtë fitore merr kryesinë në Ligue 1 me 48 pikë derisa Strasbourg zë pozitën e shtatë me 30 pikë./Telegrafi
