PSG bën ofertën e parë marramendëse për Julian Alvarez, përfshin edhe një lojtar
Sulmuesi argjentinas Julian Alvarez është objektivi kryesor i trajnerit Luis Enrique për sezonin e ardhshëm.
Paris Saint-Germain ka vendosur të bëjë një lëvizje të fortë në tregun e transferimeve duke paraqitur ofertën e parë zyrtare për të siguruar shërbimet e tij.
Propozimi është i jashtëzakonshëm, 100 milionë euro fikse plus përfshirjen e koreano-jugorit Kang-In Lee në marrëveshje si transferim i përhershëm.
Ky veprim nuk është i rastësishëm, pasi mesfushori ofensiv ka qenë prej kohësh në radarët e Atletico de Madrid, me drejtuesin sportiv Mateu Alemany që e vlerëson shumë profilin e tij.
Me largimin e konfirmuar të Antoine Griezmann drejt Orlando City gjatë verës, skuadra madrilene ka nevojë për përforcime cilësore.
Drejtuesit e klubit parisien synojnë ta bëjnë ofertën më tërheqëse pikërisht duke përfshirë një lojtar që përshtatet me kërkesat taktike të ekipit spanjoll.
Objektivi i PSG-së është i qartë, ta kthejë Alvarez në figurën qendrore të projektit të ri sportiv.
Presidenti Nasser Al-Khelaifi synon që “La Arana” të ndajë protagonizmin me emra të konsoliduar si Ousmane Dembele, ndonëse e ardhmja e këtij të fundit mbetet e pasigurt për shkak të mungesës së rinovimit të kontratës.
Sulmuesi argjentinas ka zhvilluar një sezon të shkëlqyer, duke realizuar 19 gola dhe 9 asistime në 47 ndeshje zyrtare, çka e vendos ndër futbollistët më të kërkuar në tregun aktual.
Në planin e Luis Enrique është ndërtimi i një sulmi të frikshëm ku Alvarez do të ishte pika referuese, së bashku me talente si Khvicha Kvaratskhelia dhe Desire Doue.
Megjithatë, Atletico de Madrid mban një qëndrim të kujdesshëm dhe nuk ka shfaqur gatishmëri për ta shitur yllin e tij, i cili ka kontratë deri në vitin 2030.
Pavarësisht kësaj, në futbollin modern ofertat e mëdha shpesh ndryshojnë çdo skenar, dhe përfshirja e Kang-In Lee mund të jetë elementi kyç që hap negociatat.
Nëse transferimi realizohet, PSG do të ndërtojë një repart ofensiv të nivelit më të lartë evropian, duke synuar dominimin në Ligue 1 dhe në Ligën e Kampionëve. /Telegrafi/