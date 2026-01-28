Pse takimet 'onlajn' janë një nga mënyrat më të mira për të gjetur një partner
Ajo që dikur dukej e panjohur dhe e pasigurt, tani njihet nga ekspertët e marrëdhënieve si një mënyrë efektive dhe e menduar mirë për të takuar njerëz me të cilët jeni të pajtueshëm.
Psikologët e marrëdhënieve janë optimistë në lidhje me takimet dixhitale dhe dinë si t'i qasen asaj në një mënyrë autentike, të sigurt dhe kuptimplote.
Shkencëtari i sjelljes Logan Ury pohon se fuqia e vërtetë e takimeve online qëndron në faktin se zgjeron rrethin tuaj të njerëzve, por në të njëjtën kohë ju ndihmon të shihni më qartë se çfarë është vërtet e rëndësishme për ju tek një partner. Kur njerëzit janë të vetëdijshëm dhe të qëllimshëm, takimet nuk janë më një lojë fati dhe bëhen çështje zgjedhjeje.
Gjithashtu, ekspertët thonë se takimet online ju lidhin me njerëz që ndoshta nuk do t'i takonit kurrë në jetën e përditshme. Përveç kësaj, beqarët i qasen takimeve më me kujdes se më parë. Ata komunikojnë dhe mendojnë më shumë.
Për më tepër, ekspertët theksojnë se më shumë zgjedhje çojnë në përputhshmëri më të mirë, sepse atëherë takoni njerëz jashtë rrethit tuaj të përditshëm, gjë që rrit shanset e krijimit të rrjeteve.
Gjithashtu, mediat sociale janë një hapësirë për të qenë vetvetja përpara se të takohesh personalisht, dhe mesazhet të lejojnë që bisedat të zhvillohen natyrshëm, pa presionin për të lënë një përshtypje të përsosur.