Çfarë të bëni nëse keni një partner xheloz, kushtojini vëmendje këtyre sjelljeve
Xhelozia, si një emocion kompleks dhe i dhimbshëm, shkatërron marrëdhëniet e dashurisë, por mund të shërbejë edhe si një sinjal i rëndësishëm, sepse tregon probleme më të thella në dinamikën e një marrëdhënieje partnere.
Të kuptuarit e rrënjëve të saj psikologjike dhe dallimi midis manifestimeve adaptive dhe toksike është çelësi për të ndërtuar një marrëdhënie partnere të qëndrueshme dhe të përmbushur, shkruan Psychology Today.
Në thelbin e saj, xhelozia buron nga frika e humbjes së diçkaje që konsiderohet e vlefshme, siç është dashuria, vëmendja ose siguria emocionale. Psikologu Dr. Robert L. Leahy e përshkruan xhelozinë si një sistem alarmi.
"Kur bie alarmi, nuk të tregon nëse zjarri është i vërtetë apo i rremë. Kjo është arsyeja pse, ndërsa ngjarjet e jashtme mund të jenë shkaktarë, shkaqet shpesh janë të brendshme. Vetëvlerësimi i ulët, imazhi negativ për veten dhe ndjenjat e pamjaftueshmërisë krijojnë terren pjellor për pasiguri që reflektohet te partneri", tha ai.
Leahy shtoi gjithashtu se përvojat e mëparshme traumatike si pabesia mund të lënë plagë të thella që i bëjnë individët hipersensitivë ndaj çdo rreziku. Xhelozia e lehtë dhe e rastit mund të jetë një tregues se një person kujdeset për partnerin e tij dhe e vlerëson marrëdhënien tuaj. Në doza të vogla, ajo mund t'i motivojë partnerët të bëjnë përpjekje shtesë në marrëdhënie. Një xhelozi e tillë është jetëshkurtër dhe inkurajon veprime pozitive, siç është komunikimi i hapur ose forcimi i lidhjes.
Problemi lind kur xhelozia përshkallëzohet në sjellje irracionale dhe kontrolluese. Xhelozia toksike nuk bazohet në kërcënime reale, por në frikëra dhe pasiguri të thella. Shenjat e saj përfshijnë kontrollin obsesiv të telefonit dhe mediave sociale të partnerit tuaj, kufizimin e kontaktit shoqëror dhe akuzat e vazhdueshme dhe të pabazuara. Një sjellje e tillë jo vetëm që shkatërron sistematikisht besimin, por mund të çojë edhe në pasoja të rënda psikologjike, siç janë ankthi dhe depresioni.
Qasja më konstruktive për t'u përballur me xhelozinë është të marrësh përgjegjësi për emocionet e tua. Në vend që të shtypësh ose të reagosh në mënyrë mbrojtëse, është thelbësore të pranosh atë që ndjen, pa ia hedhur fajin partnerit tënd. Kjo kërkon cenueshmëri dhe gatishmëri për t'u përballur me pasiguritë e tua.
Komunikimi cilësor është thelbësor për çdo marrëdhënie. Përveç kësaj, është e rëndësishme të punohet për ndërtimin e vetëbesimit pavarësisht marrëdhënies.