Pse SHBA e ka vënë në shënjestër ishullin Kharg të Iranit?
Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se ushtria amerikane ka bombarduar një ishull të vogël pranë brigjeve të Iranit - ku ndodhet një terminal i madh nafte që konsiderohet si burimi kryesor i jetës ekonomike të vendit.
Trump tha se objektet ushtarake të Ishullit Kharg ishin “shkatërruar plotësisht”, por se vendi kishte ndaluar së synuari infrastrukturën e tij të naftës.
Megjithatë, ai paralajmëroi se do ta rishqyrtojë vendimin për të mos synuar objektet e naftës në ishull nëse Irani ose të tjerë “bëjnë diçka për të ndërhyrë” në kalimin e sigurt të anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit - një nga kanalet më të rëndësishme të transportit detar në botë, i vendosur në jug të bregdetit të Iranit.
Ushtria e Iranit deklaroi se infrastruktura e naftës dhe energjisë që u përket kompanive që punojnë me SHBA-në do të "shkatërrohet menjëherë" nëse sulmohet infrastruktura e naftës e Kharg.
Pse është i rëndësishëm ishulli Kharg për Iranin?
Ishulli Kharg është një shkëmb i vogël vetëm 24 km larg bregdetit të Iranit.
Pavarësisht madhësisë, ai është një nga pjesët më kritike të infrastrukturës energjetike të Iranit.
Goditja e SHBA-së ndaj këtij ishulli të vogël, por jetësor në veri të Gjirit është si të godasësh “venën ekonomike të Iranit”.
90% e naftës së papërpunuar të Iranit vjen përmes një terminali në ishull - transportohet përmes tubave nga kontinenti.
Anije cisternash shumë të mëdha - të afta të transportojnë deri në 85 milionë gallonë naftë – shkojnë deri në ishull për të mbledhur naftën.
Bregu i ishullit është mjaft afër ujërave të thella, ndryshe nga bregu më i cekët i kontinentit.
Pastaj, tankerët kthehen nëpër Gjirin Persik dhe dalin nga Ngushtica e Hormuzit, drejt Kinës - blerësi kryesor i naftës iraniane.
Një terminal për eksportin e naftës iraniane, ishulli ofron një burim të madh të ardhurash për Trupat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC).
Çfarë kanë thënë SHBA dhe Irani për sulmin?
Trump tha të premten se Komanda Qendrore e SHBA-së (Centcom) kishte "ekzekutuar një nga sulmet më të fuqishme bombarduese në historinë e Lindjes së Mesme dhe kishte shkatërruar plotësisht çdo objektiv ushtarak në perlën e kurorës së Iranit, Ishullin Kharg".
Ai shtoi se "për arsye mirësjelljeje" kishte "zgjedhur të mos e shkatërronte infrastrukturën e naftës në ishull".
Centcom tha se forcat amerikane kishin goditur "më shumë se 90 objektiva ushtarake iraniane në ishullin Kharg, duke ruajtur infrastrukturën e naftës".
Edhe media shtetërore iraniane raportoi se nuk u shkaktuan dëme në objektet e naftës së ishullit.
Pas sulmeve, ushtria e vendit paralajmëroi se infrastruktura e naftës dhe energjisë që u përkiste kompanive që punonin me SHBA-në do të "shkatërrohej menjëherë dhe do të shndërrohej në një grumbull hiri" nëse sulmoheshin objektet e saj të energjisë.
Pse SHBA nuk i shënjestroi objektet e naftës së ishullit?
Veprimi ushtarak për të shkatërruar infrastrukturën e ishullit do të ishte jashtëzakonisht i dëmshëm për Iranin.
Kjo gjithashtu do të paraqiste një përshkallëzim të ndjeshëm të konfliktit.
Kjo ka të ngjarë t’i rrisë çmimet globale të naftës edhe më shumë dhe gjithashtu mund të çojë në synimin e Iranit për më shumë infrastrukturë nafte në të gjithë Lindjen e Mesme.
Dy javë pas fillimit të luftës, Irani ende ka kapacitetin për të lëshuar një numër të madh dronësh me kosto të ulët dhe me shpërthim të lartë drejt fqinjëve të tij arabë të Gjirit, si dhe drejt anijeve detare.
Mund të zgjerojë potencialisht këto objektiva për të përfshirë infrastrukturën jetësore si impiantet e shkripëzimit që sigurojnë ujë të pijshëm për miliona njerëz.
Justin Crump, analist ushtarak dhe ish-oficer i ushtrisë britanike, tha se bombardimi ishte një përpjekje e Trumpit për të penguar Iranin nga përshkallëzimi i mëtejshëm i konfliktit.
Trump deklaroi më parë se qëllimi i luftës ishte që populli i Iranit të ngrihej dhe të përmbyste regjimin e Republikës Islamike.
Ndërsa që atëherë ai ka shprehur motivime të tjera për luftën, Crump tha se shënjestrimi i infrastrukturës së naftës së ishullit ishte "i vështirë" pasi do të shkatërronte jetën ekonomike të vendit për një periudhë të gjatë kohore.
A do të përpiqet SHBA të pushtojë ishullin?
Ka pasur spekulime nëse forcat amerikane do të përpiqen në një moment të caktuar të pushtojnë ishullin Kharg.
Konfiskimi jo vetëm që do të pengonte eksportet e naftës së Iranit, por gjithashtu mund të ofronte një platformë nga e cila mund të kryheshin sulme kundër kontinentit.
Mediat amerikane raportojnë se anijet amfibe që transportojnë deri në 5,000 marinarë dhe marinarë po dërgohen tani në Gjirin Persik, duke i shtuar këto spekulime.
Megjithatë, Pentagoni ka refuzuar të komentojë.
Marrja e ishullit do t’i ndërpriste në mënyrë efektive linjën e jetës ekonomike të IRGC-së, duke ndikuar në aftësinë e saj për të zhvilluar luftë, sipas analistit të sigurisë Mikey Kay. /Telegrafi/