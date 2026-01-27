Pse Netanyahu ngjiti shirit mbi kamerat e telefonit të tij?
Një foto e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, ku shihet duke folur në telefon, ka nxitur një valë pyetjesh dhe spekulimesh në internet, pasi kamera e telefonit të tij ishte e mbuluar me shirit ngjyrë të kuqe.
Sipas raportimeve, fotografia është bërë në një parkim nën tokë në Knesset (parlament) të Jerusalemit, ku Netanyahu dukej duke folur në telefon, të cilit i kishin mbuluar lente dhe sensorë të kamerës me një shirit të trashë të kuq, raportojnë mediat.
Ekspertët dhe zëra në internet sugjerojnë se mbulimi i kamerës me shirit është një masë e sigurisë e përdorur në zona qeveritare të kufizuara për të parandaluar regjistrimin e paautorizuar të informacionit të ndjeshëm — që do të thotë se ajo fizikisht mbyll lente kamerash në mënyrë që askush të mos mund të filmojë apo të kapë imazhe nga pajisja.
Shiritat e tilla “të dukshëm për manipulim” janë krijuar që çdo përpjekje për të hequr shiritin të lërë dëshmi të dukshme, duke zbatuar rregullat strikte të ndalimit të fotografimit në ambiente me siguri të lartë.
Disa lavdërojnë kujdesin e tij, ndërsa të tjerë kritikojnë ironinë që një lider i një prej vendeve më të avancuara teknologjikisht ndjehet i detyruar të përdorë shirit për privatësinë e tij.
Në internet u ngritën edhe pikëpyetje për llojin e telefonit që përdor Netanyahu, me disa sugjerime se mund të jetë një iPhone, por ky detaj mbetet pjesë e spekulimeve dhe debatit. /Telegrafi/