Irani i vendos pesë kushte SHBA-së
Të Fundit
Lajme lokale
Prishtina
Prizreni
Peja
Ferizaj
Gjakova
Mitrovica
Gjilani
Botërori 2026
Podcast
Eksperti
Jobs
Deals
Real Estate
Ballina
Lajme
Kosovë
Shqipëri
Maqedonia e Veriut
Diaspora
Kronika e Zezë
Opinione
Lajme Lokale
Prishtina
Prizreni
Peja
Ferizaj
Gjakova
Mitrovica
Gjilani
Botë
Nga Bota
Ballkan
Kuriozitete
Ekonomi
Financa
Biznes
Botë
Bujqësi
Energjetika
Prodhime Vendore
Prokurimi i Hapur
Marketing
Tech
AI
Paisjet Smart
Auto & Transport
Robotikë
Media Sociale
Games
Aplikacione
Shkencë
Internet
Siguri Kibernetike
Smart Living
Sport
Eksperti
Futboll
Basketboll
Sportet Luftarake
eSports
Transferimet
Tenis
Sporte tjera
Automoto
Rishikime
Opinione
Magazina
Yjet
Po Flitet
Muzikë
TV / Film
Kalendari i Ngjarjeve
Cult
Cult+
Fakte
Histori
Muzika
Fjalët
PamArt
Skena
Ajo
Në Familje
Në Biznes
Në Çift
Në Shkollë
Në Histori
Në Formë
Në Politikë
Në Gjykatë
Në Vetë të Parë
Lifestyle
Në Trend
Intimitet dhe Pasion
Shtëpi dhe Dekor
Udhëtime
Këshilla për Kafshët
Astrologji
Kuzhina
Shëndeti
Gjumi
Mendja
Aktiviteti Fizik
Ushqimi dhe Dieta
Vitaminat dhe Mineralet
Gjendjet Shëndetësore
Psikologji
Temat Autoriale
Fun
Fun Lajme
Interesante
Dështime
Virale
Newsletter
Ballina
Lajme
Kosovë
Shqipëri
Maqedonia e Veriut
Diaspora
Kronika e Zezë
Opinione
Lajme Lokale
Prishtina
Prizreni
Peja
Ferizaj
Gjakova
Mitrovica
Gjilani
Botë
Nga Bota
Ballkan
Kuriozitete
Ekonomi
Financa
Biznes
Botë
Bujqësi
Energjetika
Prodhime Vendore
Prokurimi i Hapur
Marketing
Tech
AI
Paisjet Smart
Auto & Transport
Robotikë
Media Sociale
Games
Aplikacione
Shkencë
Internet
Siguri Kibernetike
Smart Living
Sport
Eksperti
Futboll
Basketboll
Sportet Luftarake
eSports
Transferimet
Tenis
Sporte tjera
Automoto
Rishikime
Opinione
Magazina
Yjet
Po Flitet
Muzikë
TV / Film
Kalendari i Ngjarjeve
Cult
Cult+
Fakte
Histori
Muzika
Fjalët
PamArt
Skena
Ajo
Në Familje
Në Biznes
Në Çift
Në Shkollë
Në Histori
Në Formë
Në Politikë
Në Gjykatë
Në Vetë të Parë
Lifestyle
Në Trend
Intimitet dhe Pasion
Shtëpi dhe Dekor
Udhëtime
Këshilla për Kafshët
Astrologji
Kuzhina
Shëndeti
Gjumi
Mendja
Aktiviteti Fizik
Ushqimi dhe Dieta
Vitaminat dhe Mineralet
Gjendjet Shëndetësore
Psikologji
Temat Autoriale
Fun
Fun Lajme
Interesante
Dështime
Virale
Newsletter
Prishtina
Prizreni
Peja
Ferizaj
Gjakova
Mitrovica
Gjilani
Close
Regjistrohu në Telegrafi Newsletter
Zgjidhja më e thjeshtë për të mos humbur temat kryesore - informohu në email.
Kosovë
Maqedonia e Veriut
Newsletter
Ballina
Të Fundit
Në Trend
Live
Lajme
Lajme Lokale
Botë
Ekonomi
Tech
Sport
Magazina
Cult
Ajo
Lifestyle
Shëndeti
Fun
Video
Moti
Horoskopi
Real Estate
Deals
Jobs
Kalendari i Ngjarjeve
Për ne
Reklamo në Telegrafi
Kontakti
Arkiva
Prokurorimi i hapur
Shkarkoje aplikacionin e Telegrafit
Video
>
Përballje
Pse Kosova po humb mbi 40 milionë euro nga BE-ja? Jeton Zulfaj në Përballje #37
play icon
- YouTube
www.youtube.com
Përballje
Video
Nga
Telegrafi
23 sekonda më parë
Top Lajme
Therje me thikë në qendër të Ferizajit, lëndohen dy persona - i dyshuari arratiset
Elfije Boletini
Kronika e Zezë
10/07/2026
Zjarri në Spanjë u merr jetën 12 personave, disa viktima u gjetën në automjete
Eliza Hajzeri
Evropa
10/07/2026
Gjendet pa shenja jete shtetasja e Malit të Zi në Banjë të Istogut, rasti po hetohet
Elfije Boletini
Kronika e Zezë
10/07/2026
"Erdogan vërtet një njeri i madh", Trump pas samitit të NATO-s: Amerika më e fortë se kurrë
Eliza Hajzeri
Amerika
10/07/2026
ASK: Inflacioni vjetor në Kosovë arriti në 6 për qind në qershor
Driton Gajraku
Ekonomi
10/07/2026
video
perballje podcast
jeton zulfaj
bashkimi evropian
qeveria e kosoves
muhamet hajrullahu
Shfaq Komentet
Promo
Reklamo këtu
Hamburgeri ma kjut najher vjen këtë verë në Burger King
True
Burger King
Hajde Kosovë, le të blejmë online!
True
LC Waikiki
Golden Eagle - energjia që e mban verën gjallë
True
Golden Eagle Energy Drink
BookFest rikthehet në Albi Mall: 10 ditë me zbritje speciale, aktivitete dhe surpriza për çdo lexues
True
Dukagjini Bookstore
Nga Rubrika
Pse Kosova po humb mbi 40 milionë euro nga BE-ja? Jeton Zulfaj në Përballje #37
Muhamet Hajrullahu
Përballje
10/07/2026
A po bëhet e pamundur të prodhosh në Kosovë? | Kushtrim Ajvazi në Përballje Podcast #36
Muhamet Hajrullahu
Përballje
29/06/2026
A po humb Kosova momentin evropian? – Donika Emini në "Përballje Podcast" #35
Muhamet Hajrullahu
Përballje
22/06/2026
Në trend Botë
Varrimi më i madh në histori? Rreth 10.2 milionë persona morën pjesë në funeralin e liderit të Iranit në 1989
Eliza Hajzeri
Azia
06/07/2026
Trump: Të gjithë liderët iranianë janë në varrimin e Khameneit, por nuk do t’i godasim
Eliza Hajzeri
Amerika
04/07/2026
Kryeministri belg në siklet për shkak të revolverit, dhuratë nga Erdogani - detyrohet ta lërë në një bazë ushtarake
Nol Elshani
Turqia
09/07/2026
Jobs
Real Estate
Viva Fresh Store
Pranues Malli
Tjera
Drenas
17 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Arkatar/e
Shërbime te Klientëve
Krushë e madhe
17 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Vozitës B
Logjistikë
Pejë
12 Korrik 2026
Telegrafi
Video Editor (3 pozita)
Media
Prishtinë
20 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Vozitës B
Tjera
Suharekë
31 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Sektorist/e
Logjistikë
Suharekë
31 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Arkatar/e
Shërbime te Klientëve
Suharekë
31 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Sektorist/e
Logjistikë
Prizren
31 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Arkatar/e
Shërbime te Klientëve
Prizren
31 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Sektorist/e
Logjistikë
Prishtinë
31 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Pranues Malli
Shërbime te Klientëve
Prishtinë
31 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Arkatar/e
Shërbime te Klientëve
Prishtinë
31 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Sektorist/e
Logjistikë
Gjilan
31 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Arkatar/e
Shërbime te Klientëve
Obiliq
31 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Pranues Malli
Logjistikë
Fushë Kosovë
31 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Sektorist/e
Logjistikë
Fushë Kosovë
31 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Arkatar/e
Shërbime te Klientëve
Fushë Kosovë
31 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Sektorist/e
Logjistikë
Obiliq
31 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Sektorist/e
Logjistikë
Milloshevë
31 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Arkatar/e
Shërbime te Klientëve
Milloshevë
31 Korrik 2026
Banesë 66.67m² në shitje në Mati 1 – zgjedhje praktike për banim ose investim #15479
Real Estate Vecuara
Banesë në shitje në Qendër – hapësirë komode pranë gjithçkaje #15496
Prishtinë
Banesë në shitje te Prishtina e Re – komoditet në një prej zonave më të kërkuara #13226
Real Estate Vecuara
Truall 25 ari dhe shtëpi 300m² në shitje në Milloshevë – pronë me potencial banimi dhe biznesi #16061
Obiliq
Banesë 80m² në shitje në Bregun e Diellit, me hapësirë praktike për familje #16079
Real Estate Vecuara
Banesë 221.22m² në shitje te Prishtina e Re – hapësirë e madhe në Albanica Homes #13951
Prishtina e Re
Shtëpi 360m² në shitje në Bërnicë të Epërme – e mobiluar dhe e gatshme për banim #12053
Real Estate Vecuara
Truall 2.2 hektarë në shitje në Brezovicë – mundësi investimi në një nga zonat më atraktive malore #15936
Kosovë
Banesë 60m² në shitje në Ulpianë – lokacion praktik për banim në Prishtinë #15902
Real Estate Vecuara
Lokal 260m² në shitje në Emshir – hapësirë e përshtatshme për veprimtari biznesore #15895
Kalabri
Më të lexuarat
Kryeministri belg në siklet për shkak të revolverit, dhuratë nga Erdogani - detyrohet ta lërë në një bazë ushtarake
Nol Elshani
Turqia
09/07/2026
Arsene Wenger zbulon ekipin e vetëm që mund ta ndalojë Francën të fitojë Kupën e Botës
Bardh Maxhuni
Përfaqësueset
08/07/2026
Transferimi i ‘Modricit të ri’ do t’i kushtojë Real Madridit vetëm 60 milionë euro
Bardh Maxhuni
Ndërkombëtare
08/07/2026
Pse SHBA-ja goditi infrastrukturën mbrëmë ndërsa sot vazhdoi të zmbrapsë sulmet iraniane
Nol Elshani
Azia
09/07/2026
Presidenti i Shqipërisë kalon transit në Kosovë, Policia njofton për ndërprerje të përkohshme të trafikut
Jehona Hulaj
Kosovë
08/07/2026
Lutfi Haziri largohet nga mbledhja e LDK-së: Po analizohet rezultati zgjedhor dhe kërkesat për koalicion
Ismail Jakupi
Politikë
09/07/2026
Rreth nesh
Politikat e Privatësisë
Na Kontaktoni
Marketing
Prokurimi i Hapur
RTV Dukagjini
Deutsche Welle
ICK
Ndreqe.com
Shkabaj
Germin
Shkarkoje aplikacionin e Telegrafit