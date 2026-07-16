Pse është e rëndësishme larja e rregullt e duarve, këto janë mënyrat se si mund të parandaloni zhvillimin e infeksioneve
Larja e rregullt e duarve është e rëndësishme për të parandaluar zhvillimin e infeksioneve dhe zhvillimin e baktereve, shpjeguan mjekët.
Ata theksojnë se duart përdoren çdo ditë për të gjitha aktivitetet dhe çojnë në kontakt me bakteret që transmetojnë sëmundje.
"Shumica e infeksioneve gastrointestinale dhe të frymëmarrjes përhapen kur duart e kontaminuara prekin sytë, hundën ose gojën tuaj", tha gastroenterologia Dr. Supriya Rao.
Ajo thotë se spërkatja e duarve me dezinfektues mund të ndikojë nëse do të ftoheni, por është e rëndësishme të dini se cilat sipërfaqe mbajnë më shumë baktere, shkruan Huff Post.
Siç thekson ajo, dixhitalizimi inkurajon pagesat pa kontakt, por paratë e gatshme janë ende një pjesë e domosdoshme e pagesave. Paratë që kalojnë nëpër shumë duar mbledhin mikroorganizma në to. Prandaj, këshillohet të lani duart me kujdes pas çdo prekjeje të parave të gatshme.
Përveç kësaj, kur mbani dorezat e karrocave të ushqimeve, është e rëndësishme të lani duart pasi t'i përdorni. Është gjithashtu e rëndësishme të lani duart rregullisht para se të përdorni telefonin.
"Idealisht, njerëzit duhet të kenë duar të pastra para se të përdorin telefonin dhe duhet të përpiqen ta dezinfektojnë telefonin disa herë në javë", tha Rao.
Derisa të keni mundësi të lani duart, mund të përdorni dezinfektues për duar, për sa kohë që e bëni siç duhet. Dezinfektimi i duarve pasi të keni prekur sipërfaqet e përditshme është një ndërhyrje e vogël që mund të bëjë një ndryshim të madh nëse sëmureni apo "ngjitni" baktere.