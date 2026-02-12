Protesta të mëdha në Argjentinë kundër reformave të punës, pasojnë përleshjet me policinë
Mijëra protestues kanë dalë në rrugët e kryeqytetit të Argjentinës, Buenos Aires, për të kundërshtuar reformat e punës që do të kufizonin të drejtën e grevës dhe do të anulonin përfitimet e punësimit.
Protestat vijnë ndërsa Senati i vendit debaton legjislacionin, të mbështetur nga presidenti libertarian Javier Milei.
Reformat shihen si një përpjekje për të frenuar fuqinë e punës së organizuar.
Ndërkohë, Milei ka argumentuar se reformat janë thelbësore për të realizuar vizionin e tij për një ekonomi të tregut të lirë pa rregullore të vështira.
Por sindikatat dolën me forcë për të demonstruar kundër projektligjit të propozuar.
Demonstratat që rezultuan çuan në përleshje me policinë në qendër të Buenos Airesit.
Forcat e sigurisë përdorën topa uji, plumba gome dhe gaz lotsjellës, ndërsa disa protestues hodhën koktej molotov, gurë dhe shishe uji.
Në një deklaratë, Konfederata e Përgjithshme e Punës, një koalicion sindikatash që ndihmoi në organizimin e demonstratës, i denoncoi reformat si një sulm ndaj të drejtave të punëtorëve.
Reformat, ndër të tjera, do ta bënin më të lehtë për bizneset të pushojnë nga puna punonjësit dhe do të ulnin pagesat për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës.
Ato gjithashtu do të kufizonin aftësinë e sindikatave për të marrë pjesë në negociatat kolektive.
"Nuk është modernizim. Është shtrëngim për punëtorët", tha konfederata.