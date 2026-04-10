Proteinat nuk janë gjithmonë zgjidhje: 5 shenja që po e dëmtoni flokun tuaj
Edhe trajtimet më të njohura mund të japin efekt të kundërt nëse përdoren pa masë. Ja si ta dalloni mbingarkesën me proteina dhe si ta riktheni balancën
Nëse proteina është baza ndërtuese e flokut, duket logjike që sa më shumë produkte me proteina të përdoren, aq më mirë, apo jo? Opsionet më të njohura për rigjenerimin e flokut sot përfshijnë keratinë, kolagjen, peptide dhe komplekse për rindërtim që premtojnë përmirësim të shëndetit të flokut. Megjithatë, nuk duhet tepruar.
Edhe pse proteinat ndihmojnë në forcimin e flokut, fijet mund të bëhen të forta dhe të brishta kur produktet përdoren shpesh dhe grumbullohen më shpejt sesa floku mund t’i përballojë. Kjo çon në këputje dhe ngatërrim. Ekspertët e quajnë këtë gjendje mbingarkesë me proteina dhe theksojnë se është e rëndësishme të dallohet në kohë.
Pse teprimi me proteina mund të japë efekt të kundërt?
Proteina përbëhet kryesisht nga keratina, e cila i jep flokut forcë dhe strukturë, ndërsa lidhjet brenda saj sigurojnë elasticitetin.
Floku i shëndetshëm është ai që ruan një ekuilibër të mirë mes forcës dhe elasticitetit. Kur produktet me proteina përdoren shumë shpesh, ky ekuilibër prishet dhe shfaqet mbingarkesa.
Në këtë gjendje, floku bëhet i fortë, si kashtë, i ashpër edhe pas përdorimit të balsamit, ngatërrohet lehtë dhe këputet më shpejt. Këputja shpesh nis edhe pranë rrënjës, sepse floku humb elasticitetin përgjatë gjithë gjatësisë së tij.
Mbingarkesa me proteina mund të ngatërrohet lehtë me tharjen, por dallimi kryesor është elasticiteti. Floku i thatë zbutet kur merr lagështi, ndërsa floku me tepricë proteine mbetet i fortë dhe këputet lehtë edhe pas trajtimit, transmeton Telegrafi.
Pse floku thith shumë proteina?
Trajtimet kimike, përdorimi i nxehtësisë dhe ndotja dëmtojnë kutikulën, shtresën mbrojtëse të flokut, duke rritur porozitetin.
Kur kutikula dëmtohet, floku humb proteina dhe lipide dhe bëhet më i prirur të thithë produkte në mënyrë të pakontrolluar.
Produktet me proteina nuk janë të dëmshme në vetvete, por problemi lind kur përdoren në tepricë. Floku ka nevojë për një ekuilibër të qëndrueshëm mes proteinave, lagështisë dhe lipideve. Përdorimi i shpeshtë dhe kombinimi i disa produkteve me proteina në të njëjtën rutinë e rrit rrezikun e këputjes.
Si ndikon mbingarkesa me proteina në flokë?
Kjo gjendje nuk e ndalon rritjen e flokut, por ndikon në pamjen e tij. Floku bëhet më i brishtë, këputet më lehtë dhe si rezultat duket më i rrallë dhe më i shkurtër.
Shpesh kjo ngatërrohet me rënie të flokëve. Në fakt, humbja normale është rreth 80 deri në 100 fije në ditë, por kur kësaj i shtohet këputja, situata duket më e rëndë sesa është në të vërtetë.
Lajmi i mirë është se kjo gjendje mund të përmirësohet.
Llojet e flokut më të ndjeshëm
Flokët e hollë, flokët e trajtuar kimikisht dhe ata me densitet të ulët janë më të rrezikuar.
Poroziteti luan rol të rëndësishëm:
• Flokët me porozitet të lartë thithin më shumë proteina
• Flokët me porozitet të ulët nuk i përthithin lehtë dhe proteinat mbeten në sipërfaqe, duke i bërë të fortë dhe të thatë
• Flokët me porozitet të ulët reagojnë më mirë ndaj përdorimit minimal të proteinave
Rekomandohet që produktet me proteina të përdoren me intervale dhe jo vazhdimisht.
Si ta riktheni rutinën
Ndërprisni përkohësisht të gjitha produktet me proteina, përfshirë balsamët, maskat dhe produktet për stilim që premtojnë forcim ose rindërtim. Kaloni në shampo dhe balsam hidratues dhe trajtoni flokun me kujdes, pa e rënduar.
Një sprej hidratues gjatë ditës mund të ndihmojë në ruajtjen e lagështisë, sidomos në majat e thata. Nëse ka grumbullim produktesh, mund të përdorni herë pas here shampo pastruese, por jo shpesh.
Përdorimi i tepërt i saj mund të largojë yndyrnat natyrale dhe të përkeqësojë tharjen. Gjatë kësaj periudhe, kufizoni përdorimin e nxehtësisë dhe trajtimet kimike, për t’i dhënë flokut kohë të rikuperohet.
Kur floku fillon të bëhet sërish i butë dhe elastik, proteinat mund të rikthehen gradualisht në rutinë. Qëllimi është gjithmonë balanca. /Telegrafi/