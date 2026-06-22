Përzgjedhja e kësaj jave në Telegrafi Real Estate sjell prona për banim, qira dhe investim, me lokacione të përshtatshme në Veternik, Çagllavicë dhe Sllatinë të Madhe.
Në Veternik, shtëpia 200m² në shitje ofron hapësirë të përshtatshme për jetesë familjare, qasje të lehtë dhe oborr të gjelbëruar. Me organizim funksional dhe lokacion të zhvilluar, prona është mundësi e mirë për familje që kërkojnë komoditet dhe privatësi pranë shërbimeve të përditshme.
Në kompleksin Prime City ofrohet me qira banesa 240m² me tarracë 60m², e përshtatshme për familje që kërkojnë më shumë hapësirë dhe ambient modern banimi. Me pesë dhoma gjumi, organizim të gjerë dhe lokacion praktik në Veternik, prona ofron kushte të mira për banim afatgjatë.
Në Çagllavicë, trualli 3 ari në shitje paraqet mundësi të mirë për ndërtim individual pranë Prishtinës. Qasja në rrugë, lidhjet me energji elektrike, ujësjellës dhe kanalizim, si dhe dokumentacioni i rregullt, e bëjnë këtë pronë opsion të përshtatshëm për blerës që planifikojnë shtëpi apo banim të ulët.
Ndërsa në Sllatinë të Madhe, trualli 97.51 ari në shitje ofron potencial për investim dhe zhvillim. I pozicionuar afër Aeroportit të Prishtinës, me sipërfaqe të madhe dhe lokacion strategjik, ai është i përshtatshëm për projekte afariste apo investime afatgjata.
Truall 97.51 ari në shitje në Sllatinë të Madhe - mundësi investimi pranë Aeroportit të Prishtinës #15586
Për më shumë mundësi në shitje dhe me qira, vizitoni Telegrafi Real Estate dhe gjeni pronën që i përshtatet më së miri nevojave tuaja për banim, biznes apo investim.
Trending Real Estate
Telegrafi Real Estate në Email
Regjistrohu dhe pranoj ofertatme te reja ne emailin tend