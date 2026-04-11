Promovohet libri ‘Explore Kosova’ i Bujar Gashit
Libri më i ri i autorit Bujar Gashi, “Explore Kosova”, është promovuar, duke sjellë një botim të veçantë që i kushtohet pasurive kulturore dhe natyrore të Kosovës.
Ky libër, i përgatitur në dy gjuhë, synon të prezantojë vlerat e vendit si për publikun vendor, ashtu edhe për atë ndërkombëtar.
Përmes përmbajtjes së tij, ai shërben si një udhërrëfyes i pasur për të gjithë ata që duan të njohin më nga afër bukuritë natyrore të Kosovës.
Promovimi u mbajt në ambientet e Libraria Dukagjini, me pjesëmarrjen e dashamirëve të librit, studiuesve dhe të interesuarve për trashëgiminë e vendit.
Top Lajme
Jobs
Real Estate