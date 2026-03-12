Prokuroria shtetërore në Lubjanë, Slloveni ka ngritur më 12 janar aktakuzë kundër kryepeshkopit të Kishës Ortodokse Serbe, Porfirije Periq, për akuza të keqtrajtim në vendin e punës ndaj një prifti.

Sipas dokumentit zyrtar të Prokurorisë së Qarkut të Lubjanës, akuzat janë paraqitur në Gjykatën Komunale të Lubjanës kundër dy palëve: Pravoslavit Porfirije Periq, i cili atëbotë ishte mitropolit i Mitropolisë Zagreb‑Lubjanë të Kishës Ortodokse Serbe dhe Kishës Ortodokse Serbe – Njësisë së Kishës në Lubjanë si person juridik.

Akuzat lidhen me pretendimet e priftit Zhelko Lubarda, i cili deklaron se ka qenë subjekt i keqtrajtimit të vazhdueshëm dhe presionit psikologjik, shkruan nova.rs.

Ai thotë se u sulmua sistematikisht në punë për shkak se refuzoi të jepte dëshmi të rreme për të fshehur supozime për abuzime financiare në arkat e kishës.

Lubarda pretendon që presioni dhe trajtimi i tij ka qenë i tillë saqë i ka shkaktuar probleme të rënda shëndetësore dhe ka rezultuar në humbjen e të ardhurave dhe shtëpisë së tij.

Dokumenti i prokurorisë i referohet nenit 196 dhe 197 të Kodit Penal të Republikës së Sllovenisë, që konsiderojnë keqtrajtim në vendin e punës si vepër penale.

Aktualisht, çështja është në fazën kur gjykata do të verifikojë ligjshmërinë e aktit akuzues dhe, më pas, do të caktojë datën e fillimit të procesit gjyqësor. /Telegrafi/

