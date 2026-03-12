Prokuroria sllovene ngrit aktakuzë ndaj kreut të Kishës Ortodokse Serbe
Prokuroria shtetërore në Lubjanë, Slloveni ka ngritur më 12 janar aktakuzë kundër kryepeshkopit të Kishës Ortodokse Serbe, Porfirije Periq, për akuza të keqtrajtim në vendin e punës ndaj një prifti.
Sipas dokumentit zyrtar të Prokurorisë së Qarkut të Lubjanës, akuzat janë paraqitur në Gjykatën Komunale të Lubjanës kundër dy palëve: Pravoslavit Porfirije Periq, i cili atëbotë ishte mitropolit i Mitropolisë Zagreb‑Lubjanë të Kishës Ortodokse Serbe dhe Kishës Ortodokse Serbe – Njësisë së Kishës në Lubjanë si person juridik.
Akuzat lidhen me pretendimet e priftit Zhelko Lubarda, i cili deklaron se ka qenë subjekt i keqtrajtimit të vazhdueshëm dhe presionit psikologjik, shkruan nova.rs.
Ai thotë se u sulmua sistematikisht në punë për shkak se refuzoi të jepte dëshmi të rreme për të fshehur supozime për abuzime financiare në arkat e kishës.
Lubarda pretendon që presioni dhe trajtimi i tij ka qenë i tillë saqë i ka shkaktuar probleme të rënda shëndetësore dhe ka rezultuar në humbjen e të ardhurave dhe shtëpisë së tij.
Dokumenti i prokurorisë i referohet nenit 196 dhe 197 të Kodit Penal të Republikës së Sllovenisë, që konsiderojnë keqtrajtim në vendin e punës si vepër penale.
Aktualisht, çështja është në fazën kur gjykata do të verifikojë ligjshmërinë e aktit akuzues dhe, më pas, do të caktojë datën e fillimit të procesit gjyqësor. /Telegrafi/