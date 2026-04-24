Prokuroria Publike: Inspektorati Shtetëror i Punës po heton shkaqet e aksidentit në Kisella Vodë
Një prokuror publik në detyrë nga Prokuroria Themelore Publike në Shkup inspektoi vendin në Kisella Vodë, ku një punëtor humbi jetën dhe tre u plagosën në një rrëshqitje dheu në një kantier ndërtimi.
Prokurori publik ka lëshuar një urdhër për autopsi të të ndjerit.
"Inspektorati Shtetëror i Punës dhe inspektori i ndërtimit komunal po hetojnë gjithashtu shkaqet e aksidentit dhe respektimin e rregulloreve të sigurisë në punë", njofton Prokuroria.
Më parë, Dragan Panov, përgjegjës turni në Shërbimin Mjekësor të Urgjencës - Shkup, informoi për AIM-n se sipas informacioneve fillestare, viktimat ka shumë të ngjarë të jenë midis moshës 35 dhe 45 vjeç, por inspektimi do të tregojë se çfarë ka ndodhur saktësisht dhe në çfarë rrethanash ka ndodhur aksidenti.