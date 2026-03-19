Prokuroria paraqiti një listë dëshmitarësh për t'u tërhequr në rastin "Pulse", gjykimi vazhdon më 25 mars
Prokuroria sot u dha të gjithë të pandehurve në rastin "Pulse" një listë dëshmitarësh që propozon të tërhiqen nga procedura, sepse rrethanat u vërtetuan përmes dëshmive të dëshmitarëve të tjerë. Të akuzuarit duhet të deklarojnë nëse e pranojnë tërheqjen e dëshmitarëve deri në seancën e ardhshme dëgjimore të caktuar për 25 mars të këtij viti.
Për seancën e ardhshme dëgjimore, prokuroria propozon të dëgjojë dëshmitarët Dragi Ilievski, Dejan Rashkov dhe Violeta Georgievska, të gjithë nga komuna e Koçanit.
Në seancën e sotme dëgjimore, dëshmitari Zhivko Stavrevski, ndihmës inspektor i përgjithshëm në Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim (DMSH), deklaroi se deri në vitin 2020, inspektimet e rregullta nuk ishin planifikuar në komuna pa inspektorë, dhe Koçani nuk ishte i mbuluar nga një inspektor për kontrolle dhe parandalim.
Zjarri në diskotekën "Pulse" në Koçani shpërtheu më 16 mars 2025 gjatë një shfaqjeje nga grupi DNA dhe është një nga tragjeditë më të këqija në historinë e re të vendit. 63 persona vdiqën dhe mbi 200 u plagosën.
Në seancën e ardhshme dëgjimore, procedura e provave do të vazhdojë me paraqitjen e dëshmitarëve me propozim të Prokurorisë, e cila përfaqësohet nga një ekip prej 15 prokurorësh publikë./Telegrafi/