Katerina Zajkovska zgjidhet anëtare e re e Komisionit për Antikorrupsion
Me 56 vota "pro" dhe një "kundër", Kuvendi sot zgjodhi Katerina Zajkovska Shkup, ekonomiste e diplomuar dhe me master në kontabilitet, financë dhe auditim, si anëtare të re të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.
Pozicioni vakant në KSHPK u krijua për shkak të dorëheqjes së Cveta Ristovskës, pasi u konstatua se, megjithëse ajo raportoi në pyetësorin e saj se djemtë e saj kishin kompani, ajo nuk raportoi se një nga kompanitë mori pjesë në fushatën zgjedhore të Gordana Siljanovska-Davkovës.
Parlamenti filloi debatin e përgjithshëm mbi Projektvendimin për Zgjedhjen e Anëtarit të Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi.
Deputetja e LSDM-së, Bisera Kostadinovska-Stojçevska, theksoi se nga ajo që shkruhet në postimet e kandidates së propozuar, del se është vërtet hipokrite dhe paradoksale që një anëtar i këtij Komisioni të nominojë një person i cili, ndërsa flet për integritetin personal, publikon tekste që bëjnë thirrje për refuzimin dhe dënimin e komunitetit LGBT dhe të drejtave të grave./Telegrafi/