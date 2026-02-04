Prokuroria hap lëndë për informacionet për transport të trurit të njerëzve të vdekur në SHBA
Prokuroria Publike e Maqedonisë së Veriut informon se bazuar në disa informacione të publikuara në media, ka hapur lëndë sipas detyrës zyrtare për shkak të pretendimeve nga dokumentet e publikuara në rastin Jeffrey Epstein se mostrat e trurit të individëve të vdekur nga RMV, dyshohet se janë transportuar për qëllime kërkimore shkencore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
"Duke marrë parasysh natyrën e pretendimeve, të cilat përfshijnë përpunimin, ngrirjen dhe transportin ndërkombëtar të indeve njerëzore, si dhe çështjet e mundshme në lidhje me pajtueshmërinë me standardet ligjore dhe etike për eksperimentet me indet dhe mostrat njerëzore, Prokuroria Publike ka hapur lëndë me qëllim shqyrtimin e të gjitha indikacioneve të ekzistencës së mundshme të elementeve të një vepre penale që ndiqet penalisht sipas detyrës zyrtare".
"Lënda është paraqitur për veprim kompetent në Prokurorinë Themelore Publike për Ndjekjen Penale të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, e cila duhet të ndërmarrë veprime për të mbledhur informacione zyrtare nga autoritetet, institucionet dhe institucionet shëndetësore kompetente, me qëllim përcaktimin e trajtimit të mundshëm të paligjshëm të indeve dhe biomaterialeve njerëzore, lëshimeve ose abuzimeve në marrjen e lejeve dhe pëlqimeve", thuhet në njoftimin e Prokurorisë.
Ndryshe, në dokumentet e publikuara në aferën Epstein, Maqedonia përmendej si burim i transportit të trurit të njerëzve të vdekur për qëllime shkencore në SHBA.
Dje në lidhje me këtë çështje reaguan edhe nga Ministria e Shëndetësisë, prej ku thanë se ata nuk kanë kompetenca të drejtpërdrejta në zbatimin e aktiviteteve kërkimore shkencore.
Në aferën Epstein, Maqedonia përmendet si burim i transportit të trurit të njerëzve për eksperimente
"Nga Fakulteti i Mjekësisë jemi informuar se puna kërkimore shkencore në lidhje me materialin biologjik që përmban karakteristika gjenetike i nënshtrohet rregullimit normativ rigoroz, siç është Ligji për Veprimtarinë Kërkimore Shkencore, Rregullorja për Studimet Klinike, Udhëzimet për Procedurën e Transferimit dhe Transportit të Materialeve Biologjike, si dhe Metoda e Paketimit dhe Etiketimit të Materialeve Biologjike".
"Gjithashtu theksojmë se në periudhën e treguar kohore, detyrimi ligjor për të ruajtur këtë dokumentacion ishte 15 vjet, dhe nga viti 2018 e tutje, detyrimi ligjor për të ruajtur dokumentacionin është 25 vjet.
"Procedura për transportimin e indeve gjatë asaj periudhe kohore përbëhej nga: Pëlqimi i informuar i familjes, i ndjekur nga një vendim nga Komiteti i Etikës për Kërkime Njerëzore, që procedura të vazhdonte me një leje për eksportin e indeve nga Byroja e atëhershme e Barnave, e cila saktësisht thotë se indi është për kërkime shkencore dhe për çfarë qëllimesh përdoret materiali", thonë nga MSH./Telegrafi/