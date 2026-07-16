Prokuroria cakton masën e paraburgimit prej 30 ditësh për bashkëshortët të cilët dyshohen për vrasjen e Trpovskit
Gjykata Penale ka caktuar masën paraburgimit prej 30 ditësh për bashkëshortët, të cilët Prokuroria i ka akuzuar për vrasje dhe ndihmë në vrasjen e mjekut Aco Trpovski, e cila ndodhi dy vite më parë në Autokamonadë të Shkupit.
Gjykata Penale shpjegon se kërkesa e Prokurorisë për masë paraburgimi është përgjigjur pozitivisht për shkak të rrezikut të arratisjes dhe ndikimit mbi dëshmitarët./Telegrafi/
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