ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Gjykata Penale ka caktuar masën paraburgimit prej 30 ditësh për bashkëshortët, të cilët Prokuroria i ka akuzuar për vrasje dhe ndihmë në vrasjen e mjekut Aco Trpovski, e cila ndodhi dy vite më parë në Autokamonadë të Shkupit.

Gjykata Penale shpjegon se kërkesa e Prokurorisë për masë paraburgimi është përgjigjur pozitivisht për shkak të rrezikut të arratisjes dhe ndikimit mbi dëshmitarët./Telegrafi/

GjyqësiMaqedonia e VeriutLajme