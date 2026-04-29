Projekt i ri evropian për mbrojtjen e ariut të murrmë në Malin Sharr
Parku Kombëtar "Mali Sharr" po i bashkohet një projekti të ri evropian për ruajtjen e ariut të murrmë, me qëllim mbrojtjen afatgjatë të këtij lloji.
Bëhet fjalë për projektin LIFE DinPin Bear, i cili do të zbatohet deri në vitin 2031 në nëntë vende evropiane. Si pjesë e aktiviteteve, institucioni do të kryejë kërkime në terren përmes monitorimit, vendosjes së kamerave kurth dhe mbledhjes së të dhënave shkencore mbi shpërndarjen dhe lëvizjen e ariut të murrmë (Ursus arctos).
Nga Parku informojnë se disa nga kamerat e instaluara tashmë janë dëmtuar, me shumë mundësi nga arinjtë në kërkim të ushqimit, gjë që tregon praninë e tyre aktive në territor.
Sipas të dhënave nga viti 2025, popullata e arinjve në park tregon një trend të qëndrueshëm, me numër në rritje të këlyshëve. Sfidat kryesore janë mbeturinat dhe shqetësimi njerëzor, ndërsa janë regjistruar edhe raste individuale të dëmeve materiale.
Parku kombëtar u bën thirrje vizitorëve dhe banorëve vendas të mos lënë mbeturina dhe ushqim jashtë dhe të respektojnë habitatet natyrore, në mënyrë që të shmangin takimet e padëshiruara me kafshë të egra.
Projekti parashikon aktivitete për të zvogëluar fragmentimin e habitatit, për të përmirësuar bashkëjetesën midis njerëzve dhe arinjve, për të forcuar menaxhimin dhe kuadrin ligjor, si dhe për të nxitur bashkëpunimin ndërkufitar dhe përfshirjen e komuniteteve lokale.