Prof. Steve H. Hanke në Kolegjin AAB: Reflektime mbi reformën monetare dhe ekonominë globale
Kolegji AAB ka organizuar Tryezën Shkencore Ndërkombëtare, një ngjarje e nivelit të lartë akademik që mblodhi në Prishtinë studiues dhe ekspertë të njohur për të trajtuar ndikimin transformues të Inteligjencës Artificiale (IA) në arsim, kërkim shkencor dhe ekonominë globale.
Gjatë diskutimeve në panel, theksi u vendos te nevoja urgjente për riorientimin strategjik të kurrikulave universitare dhe metodologjive kërkimore. Pjesëmarrësit nënvizuan se integrimi i IA-së në institucionet e arsimit të lartë duhet të udhëhiqet nga një qasje etike dhe e përgjegjshme, duke forcuar kapacitetet institucionale për t’iu përgjigjur kërkesave të epokës digjitale.
Një kontribut të veçantë në këtë tryezë dha Steve H. Hanke, profesor në Universitetin Johns Hopkins University dhe një nga ekonomistët më me ndikim në botë. Prof. Hanke ndau analizat e tij mbi arkitekturën e sistemit financiar ndërkombëtar.
Përvojat në Ballkan: Ai rikujtoi reformat monetare në Bosnje e Hercegovinë dhe Mal të Zi, duke theksuar se bordet valutore dhe stabiliteti monetar janë parakushte për sovranitet ekonomik.
Dominimi i Dollarit: Hanke hodhi poshtë parashikimet për rënien e dollarit amerikan, duke argumentuar se fuqia e tij buron nga besimi institucional dhe shkalla e gjerë e përdorimit global.
Perspektiva e Renminbit: Sipas tij, monedha kineze do të ketë një rritje të kujdesshme, por mbetet e kufizuar nga kontrollet valutore.
Tryeza vijoi me prezantime mbi rolin e IA-së në sipërmarrje, marketing dhe inovacion. Profesorë ndërkombëtarë vlerësuan se teknologjitë e avancuara janë motori i ri i zhvillimit ekonomik, veçanërisht për vendet në zhvillim që synojnë të ndërtojnë kapacitete të qëndrueshme akademike dhe profesionale.
Kjo ngjarje aktivitet rikonfirmon rolin e Kolegjit AAB si udhëheqës i debatit shkencor në rajon dhe si një urë lidhëse mes mendimit akademik ndërkombëtar dhe realitetit ekonomik në Kosovë e më gjerë.
Për më shumë: Some Reflections on Yugoslavia, Currency Reforms, and the Future of the Global Financial System by Prof. Dr. Steve Hanke.pdf
https://sites.krieger.jhu.edu/iae/working-papers/studies-in-applied-economics/