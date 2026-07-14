Problemet me ereksionin mund të paralajmërojnë diabetin
Një vështirësi që shumë burra e fshehin nga turpi, ndonjëherë është sinjali i parë se sheqeri në gjak po dëmton enët e gjakut dhe nervat
Kur përmendet diabeti i tipit 2, shumica e njerëzve fillimisht mendojnë për nivelin e lartë të sheqerit në gjak, dietën e rreptë ose insulinën. Pak kush e lidh këtë sëmundje me shëndetin seksual. Megjithatë, pikërisht problemet me ereksionin mund të jenë një nga shenjat e para se organizmi nuk po e përdor më insulinën siç duhet dhe se niveli i rritur i glukozës tashmë ka nisur të dëmtojë enët e gjakut dhe nervat.
Për shkak të turpit ose bindjes se bëhet fjalë për “një pjesë normale të plakjes”, shumë burra heshtin për këtë problem. Kështu ndodh që ndihmën mjekësore ta kërkojnë vetëm kur zhvillohen komplikime më serioze, ndonëse organizmi e ka dërguar paralajmërimin shumë më herët.
Pse diabeti ndikon në funksionin seksual?
Që të ndodhë ereksioni, është e domosdoshme që enët e gjakut të jenë të shëndetshme, nervat të jenë të paprekur dhe qarkullimi i gjakut të jetë i lirë. Diabeti i tipit 2 i dëmton pikërisht këta mekanizma. Niveli i lartë i glukozës për një kohë të gjatë dëmton shtresën e brendshme të enëve të gjakut, ul prodhimin e oksidit nitrik, molekulës që mundëson zgjerimin e tyre dhe njëkohësisht dëmton nervat që përcjellin sinjalet përgjegjëse për eksitimin seksual.
Prandaj problemi nuk qëndron vetëm te qarkullimi më i dobët i gjakut. Organizmi gradualisht e humb aftësinë për t’iu përgjigjur normalisht stimulimit seksual, ndaj ereksioni bëhet më i dobët, zgjat më pak ose mungon plotësisht. Te shumë burra kësaj gjendjeje i kontribuojnë edhe mbipesha, tensioni i lartë i gjakut, yndyrat e rritura në gjak dhe niveli i ulët i testosteronit, gjendje që shpesh shoqërojnë diabetin e tipit 2, transmeton Telegrafi.
Më shumë se gjysma e burrave me diabet përballen me këtë problem
Se lidhja mes diabetit dhe disfunksionit erektil nuk është e rastësishme, e tregon edhe një meta-analizë e madhe e botuar në revistën Diabetic Medicine. Shkencëtarët analizuan 145 studime me gjithsej më shumë se 88.000 burra dhe konstatuan se disfunksioni erektil shfaqet te rreth dy të tretat e burrave me diabet të tipit 2. Në të njëjtën kohë, burrat me diabet kishin më shumë se trefish më shumë gjasa ta zhvillonin këtë problem krahasuar me ata që nuk kanë diabet.
Autorët theksojnë se, pikërisht për këtë arsye, burrat që paraqiten te mjeku për shkak të problemeve me ereksionin duhet të kontrollohen edhe për diabet dhe çrregullime të tjera metabolike.
Nuk bëhet fjalë vetëm për cilësinë e jetës seksuale
Disfunksioni erektil te një burrë me diabet nuk është i rëndësishëm vetëm për shkak të marrëdhënies në çift. Ai mund të jetë edhe shenjë se enët e gjakut tashmë janë dëmtuar seriozisht.
Një meta-analizë e botuar në revistën PLOS One ka treguar se burrat me diabet që kanë disfunksion erektil kanë edhe rrezik dukshëm më të madh për infarkt të zemrës, goditje në tru dhe komplikime të tjera kardiovaskulare, krahasuar me diabetikët që nuk e kanë këtë problem.
Për këtë arsye, shumë kardiologë sot nuk e shohin disfunksionin erektil vetëm si problem urologjik, por edhe si tregues të mundshëm të hershëm të sëmundjeve të enëve të gjakut.
Lajmi i mirë është se gjendja mund të përmirësohet
Edhe pse disfunksioni erektil mund të jetë një nga komplikimet e diabetit, ai nuk është gjithmonë i përhershëm. Rregullimi i mirë i sheqerit në gjak, ulja e peshës trupore, aktiviteti i rregullt fizik, ndërprerja e duhanit dhe trajtimi i tensionit të lartë të gjakut mund ta përmirësojnë ndjeshëm funksionin e enëve të gjakut, ndërsa te një pjesë e burrave edhe funksionin seksual.
Nëse këto masa nuk janë të mjaftueshme, ekzistojnë barna efikase dhe mundësi të tjera terapeutike që mund t’i rekomandojë mjeku. Prandaj ekspertët theksojnë se problemi me ereksionin nuk duhet fshehur dhe as nuk duhet t’i atribuohet vetëm moshës. Ndonjëherë, pikërisht ai është sinjali i parë se ka ardhur koha për kontroll të sheqerit në gjak dhe për një vizitë te mjeku. /Telegrafi/