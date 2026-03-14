Privohet nga liria një pjesëtar i policisë në Veles, dyshohet për sulm seksual ndaj një të mituri
Një punonjës policie është arrestuar dje në Veles, nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “Sulm seksual dhe përdhunim” ndaj një të mituri.
Sipas informacioneve të konfirmuara nga Ministria e Punëve të Brendshme (MPB), pas interesimit të medias, i dyshuari me iniciale V.K., gjatë periudhës 2024–2025, në disa raste e ka shtyrë viktimën (i lindur në vitin 2008) të kryejë veprime seksuale.
Rasti po hetohet nga Prokuroria për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, ndërsa viktima është një djalë 16-vjeçar.
Departamenti i Kontrollit të Brendshëm ka dorëzuar kallëzim penal pranë Prokurorisë Themelore Publike në Shkup sipas nenit 186 të Kodit Penal. Sjellja e të dyshuarit ka shkaktuar te viktima ndjenja të forta ankthi, turpi dhe frike për pasojat negative që mund të kishte nëse ngjarja do të zbulohej.
Përveç kallëzimit penal, ndaj policit V.K. do të nnisë edhe procedura disiplinore për shkelje të rendit dhe disiplinës në punë. Si masa të detyrueshme, atij do t’i konfiskohet arma zyrtare, do të dërgohet për kontroll të detyrueshëm psikologjik dhe psikiatrik, si dhe do të suspendohet menjëherë nga vendi i punës.