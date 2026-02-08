Privohet nga liria 39 vjeçari nga Koçani, ishte arratisur nga burgu
Sot rreth orës 15:00, nëpunës policorë nga Sektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor dhe Njësia Policore Mirkovc në fshatin Glluvë, rrethina e Shkupit, e privuan nga liria M.T. (39) nga Koçani.
M.T. kërkohej me urdhërarrest sipas urdhërit të gjykatës për shkak të arratisjes nga INP Idrizovë për dënim me 13 vjet e 11 muaj burgim për shka të veprës së kryer penale sipas nenit 235 nenit 236 nenit 237 të Kodit Penal.
Personi u shoqërua në Njësinë Policore Mirkovc për procedurë të mëtejshme.
