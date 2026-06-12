Së shpejti tren urban në Shkup
Për vetëm rreth pesë minuta udhëtim me tren nga Maxhari deri në Qendrën e Shkupit, dukshëm më shpejt se me autobus në të njëjtën linjë, u realizua një turr praktik krahasues në kryeqytet nga “Go Green”.
Autoritetet paralajmërojnë se nga 1 shtatori pritet të nisë funksionimin i trenit urban, i cili do të qarkullojë në relacionin Zelenikovë – Draçevë – Lisiçe – Stacioni Hekurudhor i Shkupit.
Ndërkohë, projekti i autobusit të shpejtë BRT në Shkup pritet të hyjë në fazën e realizimit vitin e ardhshëm. Trasa do të nisë nga Karposh 4, do të kalojë përmes Partizanit, Rekordit, Pishinës Olimpike dhe do të përfundojë në Novo Lisiçe, me vazhdim drejt Maxharit.
Nga Hekurudhat e Maqedonisë shprehen optimistë se procedurat do të përfundojnë me kohë dhe projektet do të realizohen sipas planit.
“Po investohen mjete serioze në rikonstruksion, në rinovimin e hekurudhës dhe në rinovimin e flotës së trenave. Fatkeqësisht, siç e keni parë herën e fundit, kemi traversa nga viti ’59 dhe edhe një herë do t’i falënderoj kolegët nga infrastruktura, sepse gjatë viteve të fundit traseja ishte shkatërruar dhe trenat pothuajse nuk lëviznin.”, - theksoi drejtori i Transportit të udhëtarëve në Hekurudhat e Maqedonisë, Gorançe Stojanovski.
“Treni urban përfshin tre segmente, i pari Zelenikovë–Shkup, përmes stacionit Jane Sandanski–Lisiçe deri në Stacionin e udhëtarëve në Shkup. Tashmë kanë filluar aktivitetet ndërtimore që janë në fazë përfundimtare me realizim deri më sot 90, 98 për qind. Për dy fazat e tjera, nga Volkovo përmes Gjorçe Petrovit, Shkup Veri, Miladinov, Ilinden, Maxhari deri në Shkup, për këto dy faza të ardhshme kemi shpallur procedurë për projektant për përgatitjen e dokumentacionit teknik me aktivitete ndërtimore, presim që të fillojnë këtë vit diku në vjeshtë.”, - u shpreh ndihmëse drejtorja për Hekurudhat, Ivana Bikoska.
Ndërkohë, organizatat joqeveritare e mirëpritën njoftimin se së shpejti do të kemi tren urban në metropolin e Maqedonisë.
“Sot ne kemi nderin të udhëtojmë me NQP-në nëpër trasenë e BRT-së që duhet të zhvillohet dhe të implementohet në Shkup. Gjithashtu udhëtuam me trenin urban nga Maxhari deri në Shkup për një kohë ekspres dhe duhen vetëm 5 minuta që të arrijmë nga Maxhari me tren deri këtu, ndërsa autobusi ende është në udhëtim.”, - theksoi Darko Arsovski Petrovski nga “Go Green”.
Organizatat joqeveritare thonë se qytetarët do të kursejnë kohë dhe para, pasi me trenin urban do të arrihet më shpejt në qendër të qytetit, ndërsa sistemi BRT përshëndetet si një transport më cilësor në kryeqytet. /tvm2